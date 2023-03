﻿Schauspielhaus öffnet tagsüber fürs Publikum

Hannover. Es soll ein Ort der Begegnung sein, des Miteinanderarbeitens und der Vernetzung: Das Schauspiel Hannover öffnet ab 3. Mai das obere Foyer auch nachmittags für das Publikum – inklusive Bibliothek, Gastronomie und WLAN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Theater sind Orte der Begegnung – und das sollten sie nicht nur am Abend während der Vorstellungen sein“, sagt Intendantin Sonja Anders dazu: „Wir möchten das Schauspiel Hannover noch weiter öffnen und im Rahmen des Kulturdreiecks und im Sinne einer lebendigen Innenstadt den Menschen zur Verfügung stellen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Freiräume angenommen werden.“

Snacks gibt es aus der Schauspielkantine

Arbeitsplätze mit Steckdosen sind vorhanden. Kühle Getränke gibt es direkt im Foyer, Heißgetränke und Snacks in der Schauspielkantine nebenan. In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek entsteht auch eine Leseecke mit Klassikern der Weltliteratur. „Als Stadtbibliothek freuen wir uns, eine Mini-Dependance in und mit dem Schauspielhaus bespielen zu dürfen“, sagt deren Direktor Tom Becker, „wir müssen und werden die Grenzen von Kulturorten viel stärker aufweichen, öffnen und fallen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Vorerst immer mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr soll dieses „Open Haus“ für Einzelpersonen, Initiativen und Vereine kostenlos zur Verfügung stehen. Bei Gruppen ab sieben Personen ist eine Anmeldung erforderlich unter openhaus@staatstheater-hannover.de. Während der Sommerferien (3. Juli bis 16. August) ist Pause. Feierliche Eröffnung ist am 3. Mai ab 14 Uhr.