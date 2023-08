﻿Shakespeares „Richard III.“: Wie entdeckt man das Böse in sich, Stella Hilb?

Sie kommen zurück aus der Babypause und starten mit „Richard III.“ Wie fühlt sich das an?

Erst mal macht es einen Riesenspaß, wieder dabei zu sein, sich nicht mehr nur mit Kindererziehung auseinanderzusetzen und auch wieder inhaltlich und künstlerisch zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es eine Mordsherausforderung, unter extremen Schlafmangel diese Rolle zu proben, andererseits passt Schlafmangel auch zu Richard.

Wie nähert man sich dieser Rolle an? Einer Figur, die sich selbst als Schurken definiert und gar nicht erst versucht, Held der eigenen Geschichte zu sein?

Natürlich habe ich Sekundärliteratur gelesen. Aber am Ende hilft es bei der Rollenfindung nicht. Ich versuche, zu vergessen, dass er berühmt ist, und die Korrektheit außerhalb der Proberäume zu parken. Ich will mich einem Menschen nähern, der über Manipulation, perfides Lügen und absolute Kontrolle versucht, sein Ziel, den Thron, zu erreichen. Eine Kontrolle, die ich im Privaten durchaus gerne mal hätte (lacht). Nein, Quatsch: eine Kontrolle, die natürlich absolut böse ist.

Richard III. als ungeliebter Narzisst

Macht das den Reiz dieser Figur aus: dass sie jenseits aller moralischen Zweifel tut, was sie will?

Ja, natürlich. Die Bühne bietet einem ja generell die Möglichkeit, fast alles zu machen. Aber das hier geht noch einmal einen Schritt weiter: Das Stück geht in Bereiche, die man sich nie vorstellen dürfte.

Warum macht er das?

Weil er Narzisst ist und krank ist und psychisch krank. Es befriedigt ihn, Menschen zu manipulieren, zu lenken und zu benutzen. Natürlich geht es auch um Begehren. Er wurde nie begehrt, er hat sowieso einfach keine einzige Form von Liebe erfahren.

Erfolgsinszenierung: Stella Hilb in einer Szene von „Ein Mann seiner Klasse“ mit Michael „Minna“ Sebastian (links) und Nikolai Gemel. © Quelle: Katrin Ribbe/Schauspiel Hannover

Warum sieht man ihm trotzdem so gerne zu?

Warum schauen wir gerne Krimis? Thriller? Horrorfilme? Man will wissen: Warum? Was passiert? Wie schlimm ist es? Und denkt, man wäre klüger und würde nicht reinfallen. Aber Richard lügt wahnsinnig gut, er wiegt sein Gegenüber in Sicherheit, um ihm dann sein eigenes Spiel vor Augen zu führen und ihn oder sie zu demaskieren.

Ein großes Thema ist der Machtmissbrauch. Spielt dessen Aktualität eine Rolle?

Das schlimme ist ja, dass es fast immer zusammen spielt: Macht und Missbrauch. Also ja.

Stella Hilb Die Schauspielerin Stella Hilb, 1986 in Frankfurt am Main geboren, gehört seit 2019 zum Ensemble des Schauspiels Hannover. Zu sehen war sie unter anderem in „Ein Mann seiner Klasse“, die 2022 als eine der „bemerkenswertesten Inszenierungen des Jahres“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Nach einer Babypause übernimmt sie nun die Titelrolle in Matthias Ripperts Inszenierung von „Richard III.“, Shakespeares Tragödie um einen gewissenlosen Herrscher am Ende der englischen Rosenkriege.

Machtmenschen wie Putin oder Erdogan fühlen sich dennoch als Helden. Richard III. tut genau das eben nicht. Er will doch mit einer Wollust böse sein, als sei es eine sexuelle Ersatzhandlung.

Und das macht es zu einem theatralen Stoff.

„Game of Thrones“ als Inspiration

Aber wir werden jetzt nicht Putin auf der Bühne sehen?

Nein. Aber ich hoffe, man entdeckt Parallelen des Bösen. Wir behaupten eine Welt, die nur in diesem Bühnenraum existiert. Wir arbeiten auch mit einer Adaption; es ist sprachlich sehr nahe an uns dran.

Geht es auch um Machtmissbrauch im Theater?

Nein. Aber in der Familie.

Haben Sie eigentlich „Game of Thrones“ zur Vorbereitung geguckt? Der Autor George R.R. Martin hat seine Geschichte stark an die Rosenkriege angelehnt, seine Familien Stark und Lennister an die Familien York und Lancaster…

Haben wir tatsächlich. Es gibt auch eine Figur bei uns, die stark an „Game of Thrones“ angelehnt ist. Vielleicht entdecken Sie die ja.

Andere Möglichkeiten als Frau

Nun ist es keine große Sache mehr, wenn Frauen Rollen spielen, die für Männer geschrieben wurden, insbesondere bei Shakespeare nicht, zu dessen Zeit ja nur Männer spielen durften. Aber auch weil Machtmissbrauch in der Regel männlich ist: Ist es in diesem Fall für Sie etwas Besonderes, diese Rolle zu spielen?

Absolut. Es kommt auch bei Shakespeares Frauen nicht oft vor, dass man eine Figur spielt, die die Fäden in der Hand hält. Richard lenkt alles. Das ist normalerweise nicht weiblich besetzt, vor allem nicht in der Klassik. Im Normalfall sind Frauen in der Klassik Opfer der bösen Männer. Richy zu spielen ist herausfordernd, weil mir all das nicht so altbekannt ist wie die Tochter- oder die Mutterrolle. Dafür habe ich ganz andere Möglichkeiten als Frau: Ich kann viel mehr mit dem Geschlecht spielen, als es ein Mann könnte.

Warum sollte man das gucken?

Es wird ein sehr viel amüsanterer, humorvollerer Richard III., als man das bislang gesehen hat. Und es wird natürlich düster. Also im besten Fall bitterbös komisch. Man vergisst bei diesen Tragödien ja immer, dass das Menschen sind, die zwischendurch auch mal total dummes Zeug reden, Fehler machen, hinfallen, wie es eben auch Politiker tun. Diese Seite sieht man auf der Bühne selten. Bei uns schon. Wer würde nicht gern mal ins Hinterzimmer der Königsfamilie schauen?

„Richard III.“ eröffnet am 8. September ab 19.30 Uhr die Spielzeit 2023/2024 im Schauspiel Hannover. Karten kosten 25 bis 53,50 Euro, ermäßigt ab 7 Euro.

