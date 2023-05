Seit 2019 war Sebastian Doppelbauer Teil des hannoverschen Schauspielensembles. Nun nimmt er Abschied – mit einer schrägten Horvath-Adaption, „Gegrillte Leidenschaften“. Ein Porträt.

Hannover. Burenwurst, Käsekrainer, Frankfurter, Waldviertler, Debrecziner. Die Auswahl an österreichischen Würstelständen ist groß. Das Angebot an der Bude, um die herum ein kleines Schauspiel-Ensemble auf der Probenbühne in Bornum steht und wartet, ist eher eingeschränkt. „Pferdewurst mit Pommes“ steht auf der Tafel, wahlweise mit Herrengedeck. Der Verantwortliche telefoniert im Flur. Sebastian Jakob Doppelbauer hat mal wieder viel zu tun. Er ist Schauspieler, Regisseur, Autor und Produktionsleiter in jenem Stück, mit dem er sich nun von Hannover verabschieden wird: „Gegrillte Leidenschaften“ – nach „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horvath.