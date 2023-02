Kolumnistenkunst wie sie sein soll, aber kein Wort zum Hundekotskandal an Hannovers Oper: Axel Hacke im Pavillon

Axel Hackes Humor ist aus dem gedrechselt, was der Alltag so hergibt. Der gibt allerhand her – und die Drechselei ist immer von höchster handwerklicher Qualität. Im Pavillon präsentiert der Kolumnist alte und neue Texte.