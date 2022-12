Arm ausgekugelt, Drehbühne kaputt: Im Theater läuft nicht immer alles nach Plan. Mitarbeiter des Schauspiels Hannover berichten von Pleiten, Pech und Pannen auf der Bühne.

Hannover. Viktoria Miknevich war hochgradig irritiert. Da hatte die Schauspielerin gerade noch am Bühnenrand nett mit ihrem Kollegen Philippe Goos geplaudert und gescherzt. "Und dann war der auf der Bühne plötzlich extrem komisch", erzählt sie. "Ich habe mich gefragt, warum ist der jetzt so zu mir? Dann habe ich gemerkt: Der ist schon in seiner Rolle und musste sehr lachen." Es ist "Der nackte Wahnsinn", ein großes Durcheinander von einem Theaterstück – am Sonnabend, 17. Dezember, feiert die Komödie im Schauspielhaus Premiere.