﻿„Ein Grundproblem des Zusammenlebens“: Oper und Schauspiel reden über Rassismus

Hannover. Die Spielzeit am Staatstheater hat begonnen – und Schauspiel und Oper haben ihren ersten Produktionen jeweils bemerkenswerte Reden vorangestellt. Vor der Theaterpremiere am Freitag sprach die als Gast geladene Schauspielerin Denise M’Baye bei der Eröffnungsfeier im Hof über die rassistischen Schmierereien an einem Restaurant an der Lister Meile. Und in der Oper ging es vor dem Festkonzert am Sonnabend in gleich zwei Reden um die antisemitische Hassbotschaft, die an Intendantin Laura Berman gerichtet war.

Im November ging das Schreiben per Mail bei der Oper ein. Das Haus erstattete Anzeige, die Absenderin ist inzwischen zu einer Geldstrafe verurteilt. Berman selbst sagte nun, es sei wichtig gewesen, dass die Staatsoper als Institution auf die Hassbotschaft reagiert habe und nicht sie selbst als Privatperson: „Es geht hier schließlich nicht um ein privates, sondern um ein gesellschaftliches Anliegen.“

„Die Oper kann Träume und Visionen in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer anregen“: Intendantin Laura Berman. © Quelle: Dan Hannen

Einladung zum Hinsehen

Am Schauspielhaus sagte Denise M’Baye, seit sie von den rassistischen Parolen auf der Front des „Dean & David“-Restaurants gehörte habe, das von ihren ehemaligen Mitschülern Timur und Tamer Tekkal betrieben wird, könne sie an nicht viel anderes denken: „Obwohl mich dieser Vorfall nicht überrascht hat, hat er mich erschüttert.“

M’Baye betonte ebenfalls die gesellschaftliche Bedeutung des Falls. „Wir sind immer ein Teil des Ganzen“, sagt sie. „Wir können nicht wegsehen – wir können nur so tun.“ Wenn sie nun von ihrem Schmerz angesichts des Vorfalls erzähle, sei das „eine Einladung, hinzusehen und hinzuspüren“. Und es sei auch eine Einladung, ins Theater zu kommen. „Die Türen hier sind weit geöffnet und öffnen sich noch weiter.“ Es sei ein Ort zum Verweilen und zum „Ins-Gespräch-Kommen mit Menschen, die man sonst vielleicht nicht treffen würde“.

Kein spezifisch deutsches Problem

„In Zeiten einer sich zunehmend polarisierenden Gesellschaft wird die Bedeutung dieser Spielstätte für unsere Gemeinschaft immer deutlicher“: Andreas Schober, Vorsitzender der Stiftung Staatsoper Hannover. © Quelle: Clemens Heidrich

Im Opernhaus formulierte Andreas Schober, der Vorsitzende der Stiftung Staatsoper, in seiner Rede einen ähnlichen Gedanken. „In Zeiten einer sich zunehmend polarisierenden Gesellschaft wird die Bedeutung dieser Spielstätte für unsere Gemeinschaft immer deutlicher“, sagte er. „Dass es noch immer solche menschenverachtenden Töne in unserer Gesellschaft gibt, ist erschütternd und offenbart, wie wichtig es ist, dass jeder von uns sich dagegen verwehrt.“ Die Institution der Oper leiste einen Beitrag dazu, indem sie „diese und ähnliche Themen auf die Bühne“ bringe.

Berman erinnerte daran, dass Rassismus kein spezifisch deutsches Problem sei. „Feindlichkeiten gegen das Andere“ gäbe es auf der ganzen Welt aus verschiedenen Gründen: Kultur, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung und vieles mehr. „Das ist ein Grundproblem der Menschheit und des Zusammenlebens.“

Theater kann positive Dinge bieten

Die Rolle der Oper definierte sie vor diesem Hintergrund so: „Unsere Aufgabe ist es nicht nur, die Probleme zu benennen und zu diskutieren, sondern auch positive Dinge zu bieten und Träume und Visionen in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer anzuregen.“ Um so etwas zu erleben, kämen Menschen an einem Ort wie dem Opernhaus zusammen. „Das gemeinsame Erleben ist dabei gerade jetzt extrem wichtig“, sagte sie.

Die Stücke im Spielplan, die im Programm des Festkonzertes ausschnittweise zu hören waren, hätten zwar mit negativen Themen wie Krieg und Tod zu tun – sie enthielten aber auch viel Hoffnung. „Genau deshalb haben wir sie ausgesucht“, so Berman. Glucks „Orfeo ed Euridice“ etwa erzähle vom Verlust – und liefere gleichzeitig Trost. Und das Verdi-Requiem, das die Spielzeit beschließen wird, sei zwar eine Totenmesse. „In dem Stück reflektiert Verdi aber vor allem, was das Leben bedeutet.“

