﻿Der Stimme der Stadt: Schauspieler Dieter Hufschmidt stirbt mit 88 Jahren

Hannover. Seit 1969 war der Schauspieler und Regisseur Dieter Hufschmidt am Schauspiel Hannover engagiert. Selbst im Ruhestand blieb er dem Haus verbunden – sieben Intendanten und eine Intendantin hat er auf diese Weise erlebt. Sein Leben war auch hannoversche Theatergeschichte; zu einer künstlerischen Institution der Stadt ist aber nicht durch die pure Dauer seiner Tätigkeit geworden, sondern durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit. Am Sonnabend ist Hufschmidt gestorben. Er wurde 88 Jahre alt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lachender Charakterkopf: Dieter Hufschmidt im Jahr 2016. © Quelle: Rainer Surrey

Protest mit Proust

Berühmt ist seine Aktion zur Rettung des Ballhofs als Spielort für das Schauspiel: Nach der Eröffnung des Schauspielhauses in der Prinzenstraße 1992 sollte der Ballhof zum Probensaal für das Staatsorchester werden. Hufschmidt wollte den Ort, an dem er so oft aufgetreten war, produktiv besetzen – und entschied sich dafür, einen der längsten Romane der Weltliteratur vorzutragen: „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannoversche Schauspielinstitution: Dieter Hufschmidt 1977 in dem Stück „Das Waldröschen oder die Verfolgung rund um die Erde“. © Quelle: Kurt Julius

Proust überdauerte diesen Protest allerdings bei Weitem: Als die Pläne geändert wurden, las Hufschmidt wegen des wachsenden Interesses weiter – acht Jahre lang. Später trug er noch andere Großromane vor: Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und „Doktor Faustus“ von Thomas Mann, dessen letztes Kapitel  im Dezember 2019 den letzten großen Bühnenauftritt des Schauspielers markierte.

Schauspieler und Mensch

Damals war er schon lange nicht mehr im Schauspielhaus unterwegs, ohne seine kranke Frau ganz in der Nähe zu haben: Hufschmidt hat sich ungewöhnlich offen, liebevoll und intensiv um sie gekümmert als sie dement wurde – auch das wird vielen in Erinnerung bleiben, wenn sie sich an den Menschen Hufschmidt erinnern.

Der Anfang einer langen Geschichte: Dieter Hufschmidt 2017 auf dem Werg zur Lesung mit „Doktor Faustus“ in der Cumberlandschen Galerie. © Quelle: Nancy Heusel

Vor knapp einem Jahr hat er zum 100. Todestag von Marcel Proust noch einmal den Anfang aus dessen Roman für dieses Medium vorgelesen und dabei seine große Vortragskunst demonstriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Manche Sätze des als besonders kompliziert berüchtigten Textes sind sehr lang und voller Trugschlüsse und Einschübe. Doch sobald die Stimme des alten Mannes die Worte erfasste, lichtete sich die komplizierte Konstruktion und alles erschien logisch und klar. Wer Hufschmidt zuhörte erlebte die Magie des Vorlesens: Gedruckt sind Wörter flach und zweidimensional. Klingend aber bekommen sie Rhythmus und Melodie und können ihren Sinn und ihre Schönheit erst richtig entfalten.

Erstaunlicherweise ist dem Mann, der zum Vorleser einer ganzen Stadt werden sollte, in seiner Kindheit selbst nicht vorgelesen worden. Dennoch glaubte Hufschmidt, der 1935 in Mühlheim an der Ruhr geboren wurde, dass er seine Karriere am Theater seiner Mutter zu verdanken habe. Die sei „dichtungsverliebt“ gewesen, seit sie Haushälterin bei einem Buchhändler war. Von ihr hatte er zwei Mahnungen verinnerlicht: „Lies ein gutes Buch und sprich gutes Deutsch.“

Hannover als Bestimmungsort

Mit 20 Jahren bekam Hufschmidt sein erstes Engagement in Bonn, es folgten Stationen in Bremerhaven, Baden-Baden, Braunschweig und Münster, bevor er in Hannover so etwas wie seinen Bestimmungsort fand. Gleichwohl war Hufschmidt stets auch außerhalb unterwegs, er hat viel für das Fernsehen gearbeitet und an renommierten Häusern wie dem Schauspiel Bochum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Theater hat Hufschmidt sich immer auch um nicht-dramatische Werke bemüht. Denn der wichtigste Grund, Schauspieler zu werden, sei für ihn die Liebe zur Sprache gewesen, hat er einmal gesagt: „Ich bin kein Tänzer und kein Verstellungskünstler, sondern ein Sprachdiener.“ Auch als solcher wird er nun fehlen.

HAZ