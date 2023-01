﻿Eine schrecklich kaputte Familie: Schauspieler Fabian Dott über „Das Fest“

Hannover. Auf dem 60. Geburtstag von Helge lässt sein Sohn Christian die Bombe platzen: Jahrelang habe der Vater ihn und seine Zwillingsschwester Linda missbraucht. Davon erzählte der dänische Regisseur Thomas Vinterberg 1998 in seinem Film „Das Fest“. Nun feiert der Stoff am Schauspiel Hannover Premiere. Wir sprachen mit Fabian Dott (35), dem Darsteller des Christian.

Der Film startet mit einer einsamen Wanderung Ihrer Figur des Christian. Wie beginnt das Stück?

Wir zeigen erst einmal die tiefe Verbundenheit der drei verbliebenen Geschwister, von Christian, Helene und Michael, der so etwas ist wie das Sorgenkind. Es bröselt erst allmählich auseinander – bis zu der Rede von Christian, bei der er eine Schwelle überschreitet, nach der es kein Zurück mehr gibt.

„Alle schlucken es herunter“

Dennoch tun alle anderen erst einmal so, als sei nichts geschehen, als könne man zum Alltag zurückkehren – auch das ist ein Mechanismus, den man aus vielen Familien kennt. Woran liegt das?

Grundsätzlich ist das eine Machtfrage. Alle Mitglieder der Familie haben ein Interesse daran, deren Gesicht zu wahren. Helene zum Beispiel sucht die Anerkennung des Vaters, Michael sowieso. Alle haben gerade ihre Schwester verloren…

...und auch darüber, dass sie gestorben ist, sich umgebracht hat, wird nicht geredet…

...und es ist erst drei Wochen her. Sie wollen die Stimmung nicht verderben. Alle schlucken es herunter. Geheimnisse binden Menschen ja auch aneinander.

„Das Fest“ Helge, der Familienpatriarch, hat sie alle versammelt, um seinen 60. Geburtstag zu feiern: die Kinder Christian, Michael und Helene, seine Frau Else, die Freunde und Verwandten. Es könnte ein rauschendes Fest wären – würde Christian in seiner Rede nicht ein dunkles Geheimnis lüften: Der Vater hat ihn und seine Zwillingsschwester Linda missbraucht, als sie Kinder waren. Linda hat sich deswegen wenige Zeit vor der großen Feier umgebracht. Von Unaussprechlichem, vor allem aber von unerträglichem Schweigen erzählt Thomas Vinterberg in seinem 1998 veröffentlichten Film „Das Fest“. In Hannover feiert der Stoff am 20. Januar Premiere; Stephan Kimmig führt Regie, nachdem er „Das Fest“ bereits schon einmal, 2003 am Hamburger Thalia Theater auf die Bühne brachte.

Wie sieht das Gesicht der Familie, das es zu wahren gilt, aus? Gab es je diese heile Welt der Kindheit, von der Sie sprachen?

Die Welt war nie wirklich heil. Das Gesicht der Familie: Wir sind erfolgreich, schön, mächtig, und wir sind vor allem eins. Wir bleiben „La Familia“. In Wahrheit sind die drei Kinder vollkommen verstört, die vierte hat sich umgebracht. Aber nach außen soll das Gegenteil suggeriert werden. Es gibt unglaublich starke Verdrängungsmechanismen.

„Es gibt immer einen, der die Spielregeln aufstellt“

Sie sind dem Christian aus dem Film nicht gerade ähnlich…

Nein. Aber wir haben ohnehin auch rollen und alterstechnisch Veränderungen vorgenommen. Sebastian Nakajew spielt den Vater Helge, Birte Leest die Mutter…

Ach, da hätte ich jetzt mit Irene Kugler gerechnet.

Ja, wir sind als Ensemble etwas „jünger“ als im Film. Irene spielt die Tante, also Helges Schwester, die es in dem Film so nicht gibt. Sie verkörpert so etwas wie die Verwandtschaft im Film in einer Person. Frida Wendtland und Ella Henriette Scheele spielen Christians verstorbene Zwillingsschwester.

Die im Film nur in einer Traumsequenz auftaucht.

Bei uns ist sie präsenter: Linda als Kind, als die Welt noch in Ordnung war. Sie führt wie ein Conferencier durch den Abend. Jedenfalls spielen Servan Durmaz den Koch Kim, Nellie Fischer- Beson Pia, Nikolai Gemeld den Toastmaster Helmut, Christine Grant als Mette, Sebastian Jakob Doppelbauer Christians Bruder Michael und Amelle Schwerk die Schwester Helene. Und Alban Mondschein spielt ihren Freund Dustin. Im Film heißt die Rolle Gbatokai und ist schwarz. Wir wollten den im Film vorkommenden Rassismus aber nicht reproduzieren, was ich gut finde.

Fabian Dott *1987 in Darmstadt. Fabian Dott studierte zunächst Philosophie in Berlin und schließlich Schauspiel am Mozarteum Salzburg. Parallel dazu spielte er am Salzburger Landestheater und dem Residenztheater München. Mit der Spielzeit 2017/18 ging Fabian Dott an das Oldenburgische Staatstheater. Seit 2019 gehört er zum Ensemble des Schauspiel Hannover und war und ist unter anderem zu sehen in „Der eingebildete Kranke“, „Das Vermächtnis“, „Szenen einer Ehe“ und „Hamlet“.

Haben Sie weitere Änderungen vorgenommen?

Unsere Inszenierung ist moderner, allein dadurch, dass wir nicht diesen 60-jährigen, wie 80 aussehenden Patriarchen haben mit seiner stummen Frau und seiner buckligen Verwandtschaft. Das Setting ist der Partykeller des Hauses. Es sieht weniger aus nach altem Geld mit Geweihen an der Wand, sondern wirkt eher neureich, fast alternativ. Was ich gut finde, weil Missbrauch, Macht und Gewalt nun einmal nicht nur in vermeintlich gutbürgerlichen oder prekären Familien vorkommen. So wie bei uns der Vater angelegt ist, denkt man: Ja, dessen Lieblingskind will man auch sein. Mit dem hatte man bestimmt auch viel Spaß. Im Film sind die Hierarchien viel klarer. Das ist bei uns nicht so – aber Spielregeln gibt es trotzdem. Jede Familie folgt solchen Regeln, und immer gibt es einen, der diese Spielregeln aufstellt. Und wenn man dann als erwachsene Person zurückkehrt, verfällt man dennoch sofort wieder in die alte Rolle des Kindes.

Wie hart ist es, den Christian zu spielen?

Es ist ambivalent: eine großartige Rolle, voller Abgründe. Es kostet Kraft und auch Mut dahin zu gehen. Im Film fand ich seine Rede empfand ich seine Rede als den klaren Höhepunkt. Jetzt aber merke ich: Das Schweigen danach ist viel brutaler. Auch das erkennt man in vielen Familien; es ist universell. Den Christian zu spielen, macht mich sensibel für Machtstrukturen. Beispielsweise gab es in der Corona-Zeit so viele Berichte über Familien in denen Gewalt und Missbrauch stattfanden. Die im Verborgenen blieben. Aber die Familien kommen wieder ans Tageslicht und tun so, als wäre nie etwas gewesen, als wäre es nicht passiert, wenn man nicht darüber redet.

Wie kann man das aufbrechen?

Indem man es ausspricht. So wie es Christian in diesem Stück tut: Er sagt ganz konkret, was war. Und am Ende legt sich der Sturm, der Vater muss gehen, und die Geschwister und die Mutter ordnen sich neu.