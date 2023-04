﻿Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders stellt ihre vorletzte Spielzeit vor

Hannover. „Niemand denkt für sich alleine“ haben Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders und ihr Team die Themen der kommenden Spielzeit überschrieben. „Das reine Wissen nützt gar nichts“, sagte sie jetzt bei der Vorstellung des Programms, „der Funke muss geschlagen werden“. Sie ist sicher: „Da hilft Theater!“ 22 Neuproduktionen sollen 2023/2024 zünden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Programm beginnt schon vor dem traditionellen Hoffest (9. September) und der eigentlichen Eröffnungspremiere am Tag zuvor, Shakespeares „Richard III.“ in einer Bearbeitung von Michel Decar und unter der Regie von Matthias Rippert („Monte Rosa“): Ab 22. August ist als Freilufttheater im Schauspielhof Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ zu sehen. Und am 18. August hat bei den Salzburger Festspielen „Die Wut, die bleibt“ nach dem Roman von Mareike Fallwickl seine Uraufführung; die Koproduktion wird ab 10. September in Hannover zu sehen sein.

Aktueller Buchpreis-Gewinner im Programm

Die Einladung zur Zusammenarbeit mit dem renommierten Festival versteht Anders ebenso als Bestätigung ihrer Arbeit wie die Vielzahl hochkarätiger Ur- und Erstaufführungen, deren Rechte die Dramaturgie sichern konnte. So erfährt der aktuelle Gewinnertitel des Deutschen Buchpreises, das „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon, am 15. Dezember seine Deutsche Erstaufführung im Ballhof Zwei; Ran Chai Bar-zvi inszeniert. Routinier Stephan Kimmig übernimmt die Regie bei der Uraufführung von Michel Friedmanns autofiktionalem Roman „Fremd“ (Premiere am 1. Dezember im Schauspielhaus).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Buchpreis-Gewinner: Kim de l’Horizons „Blutbuch“ kommt auf die Bühne. © Quelle: Sebastian Gollnow

Lars-Ole Walburg, Vorgänger von Anders, kehrt für eine Inszenierung ans Schauspiel Hannover zurück: „Vor dem Fest“ von Saša Stanišić, einem weiteren Buchpreis-Gewinner (für „Herkunft“) hat am 11. Februar im Schauspielhaus Premiere und setzt Walburgs Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Vergangenheit und Gegenwart fort.

Für eine Inszenierung zurück am Schauspiel Hannover: Lars-Ole Walburg, der vor Sonja Anders Intendant war. © Quelle: Marcus Prell

Ebenfalls zurück kehren Barbara Bürk und Clemens Sienknecht, die mit ihren musikalischen De- und Rekonstruktionen klassischer Dramenliteratur Dauergäste der Walburg-Intendanz waren. Nun nehmen sie sich den deutschen Klassiker schlechthin vor. „Goethes Faust – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie“ hat am 8. März im Schauspielhaus seine Uraufführung.

„Der kleine Prinz“ – nicht als Familienstück

Eine weitere Klassikerüberschreibung und Uraufführung ist „Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“ (ab 13. Januar im Schauspielhaus) – die jüngst mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnete Dramatikerin Sivan Ben Yishai („Liebe. Eine argumentative Übung“) lässt darin all die Figuren zu Wort kommen, die bei der Henrik-Ibsen-Vorlage keine oder nur eine Nebenrolle haben. „Unglaublich lustig“ werde das, verspricht Chefdramaturgin Nora Khuon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ (wieder Matthias Rippert, ab 29. September im Ballhof Eins), Kafkas „Die Verwandlung“ (Premiere am 6. April 2024 im Schauspielhaus) und Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ (Premiere 7. Oktober) im Schauspielhaus. Letzteres ist ausdrücklich nicht das Familienstück der Spielzeit; Regisseurin Lilja Rupprecht geht es in ihrer Bearbeitung des Themas um das Fremde, mit dem man sich erst vertraut machen muss – ein Oberthema der Anders-Intendanz.

Glücklose Fee und Fußballmärchen

Das eigentliche Familienstück wurde ursprünglich am Londoner National Theatre erarbeitet: „Hex. Ein Dornröschen im Feenwald“ von Rufus Norris und Tanya Rider wird ab 5. November auf der großen Bühne gezeigt. Die schrille Märchenadaption, eine weitere deutschsprachige Erstaufführung in Hannover, erzählt von einer glücklosen Fee, der gar nichts gelingen will – selbst die Flügel sind nur angeklebt.

Selbst Fußballmärchen sind in der kommenden Spielzeit zu erleben: Mit Leo Meiers „Zwei Herren von Real Madrid“ inszeniert Ronny Jakubaschk („Das Vermächtnis“) eine Liebesgeschichte (ab 19. Januar 2024 im Ballhof Eins). In „Unsere Elf“ will Regisseur und Autor Tuğsal Moğul pünktlich zur Europameisterschaft „Eine etwas andere Nationalhymne“ zum Klingen bringen, mit Musik und großer Besetzung.

Lesen Sie auch

Stichwort Besetzung: Nicolas Matthews, Miriam Mertens und Şafak Şengül verlassen das Ensemble. Yasmin Mowafek und Cino Djavid kommen neu hinzu. Und Birte Leest, die als eine Art Schwangerschaftsvertretung für die Rückkehrerinnen Stella Hilb und Caroline Junghanns fungierte, bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der Spielzeit ist nach der Spielzeit. Sonja Anders, die in zwei Jahren ans Hamburger Thalia Theater wechselt, blickt nach all den Anstrengungen der Corona-Zeit zufrieden auf 2022/2023 zurück. Bei einer Auslastung von 83 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres werde auch deutlich, dass das Publikum zurückkehrt. „Das war die erste Spielzeit, in der man einem routinierten Ablauf sprechen konnte“, sagt sie. Die Kür kann kommen.