﻿Schlagerkönigin Andrea Berg begeistert 9000 Fans in ZAG-Arena in Hannover

Mit Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“ hat die Schlagerqueen Andrea Berg in Hannover die 9000 Fans in der ZAG-Arena in Ekstase gesungen.

Endlich ist sie da: Schlagerqueen Andrea Berg mit strassbesetztem Mikro in der ZAG-Arena in Hannover während ihrer Mosaik-Live Arena Tour.

Hannover. Königinnen werden huldvoll verehrt, Schlagerköniginnen dagegen enthusiastisch gefeiert. Und so ist es auch bei Andrea Berg, der Königin des deutschen Schlagers. Ihre Fans krönen sie regelmäßig mit Verkaufsrekorden, die nur noch schwer getoppt werden können. In der ZAG-Arena stellte sie jetzt ihre auch in Hannover lang erwartete neue Show vor. 120 Mitarbeiter sorgten unsichtbar im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf, und genau den genossen die in Feierlaune angereisten 9000 Fans gute zweieinhalb Stunden lang.

Schlagerfroh: 9000 Fans singen beinahe alles textsicher mit

Meist textsicher wurden nicht nur die Evergreen-Hits, sondern auch die aktuellen Schlager der 56-jährigen mitgesungen. Und es wurde viel geschmunzelt und auch ein wenig gelacht, dann ein ganz klein wenig nachdenklich in die Welt geschaut und trotz aller Probleme letztlich schlagerfroh in die Zukunft geblickt. Wirklichkeit ist später.

Gleich zu Beginn gab sie die alle und alles verbindende Botschaft des Abends aus, erläuterte, warum sie ihre Tour „Mosaik“ getauft hat. „Lasst uns aus jedem Scherbenmeer ein Mosaik machen“. Wer würde da widersprechen wollen, ihre Fans jedenfalls nicht.

Sie geben alles: Andrea Berg mit Tänzerinnen und Tänzern in der ZAG-Arena in Hannover auf der Bühne. © Quelle: Elena Richert

Mit ihrer sechsköpfigen Band und gehöriger elektronischer Unterstützung im Sound und ab und zu auch bei der Stimme ging es den Abend lang also um „Bittersüße Zärtlichkeit“, „Ich würd’s wiedertun“ oder auch um den „Kilimandscharo“, einen 1992 komponierten Song. Damit begann ihr Aufstieg vom Schlagersternchen zum Star. Und es gab natürlich ihre lautstark mitgesungenen und von einigen ausgelassen mitgetanzten Klassiker, also „Du hast mich tausendmal belogen“ und „Die Gefühle haben Schweigepflicht“.

Reinhard Meys „Über den Wolken“ schafft Melancholie in der ZAG-Arena

Dabei hatten Gefühle in der ZAG-Arena so gar keine Schweigepflicht. Strahlende Gesichter, vielsagende tiefe Blicke bei „Du hast mich tausendmal belogen“ und immer wieder tosender Applaus. Eine ganz andere Seite zeigte Andrea Berg von sich, als sie mit einigen gecoverten Songs ihre Schau bereicherte. Mit „Die Kleine Kneipe“, begleitet durch Solo-Akkordeon, ließ sie ihre Fähigkeit zum Chanson aufblitzen. Und als sie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey sang, oder „Somewhere over the Rainbow“ hing ein wenig Melancholie in der Arena.

Zwischen zwei Tänzern die mal in Pink, mal im Netzhemd auftraten, und drei Tänzerinnen in neongrün, Netz, oder glänzendem Silberoutfit, wippte und tanzte sich Andrea Berg mit Leichtigkeit durch ihr Programm. Superkurz war das Kleid mit dem Regenbogenmuster, dann, zu „Hallo Houston“ noch der sexy Astronautenlook. Ihr Publikum hat sie mit ihren Schlagern die Außenwelt vergessen lassen, und das nicht nur bei „Houston“, ich hab ein Problem. Stürmischer Applaus.

