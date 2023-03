﻿„Natur ist Kultur“ – eine neue Ausstellung im Schlossmuseum Herrenhausen

„Natur ist Kultur. Landschaften und Gärten“ heißt die neue Ausstellung in der Wechselausstellungshalle des Schlossmuseums Herrenhausen in Hannover. Zu sehen sind Ölgemälde, historische Fotos, Plakate und Gedichte.

Hannover. Es ist ein weites Feld. Über das Verhältnis von Kultur und Natur haben Philosophen, Künstler und nicht zuletzt Kultursoziologen schon viel gesagt. Jetzt widmet sich eine Ausstellung im Schlossmuseum Herrenhausen diesem vielschichtigen und – in Zeiten, in denen der Mensch an den Veränderungen, die er der Natur zugefügt hat, zu leiden beginnt – auch aktuellen Thema. „Natur ist Kultur. Landschaften und Gärten“ heißt die neue Ausstellung in der Wechselausstellungshalle des Museums. Zu sehen sind Ölgemälde aus der Sammlung des historischen Museums, historische Fotos, Plakate und auch das eine oder andere Gedicht.

Der Ausstellungsraum (nur einer der Räume des Museums steht für Wechselausstellungen zur Verfügung) wirkt wie ein schlauchartiger Durchgang – für Ausstellungen ist er nicht gut geeignet. Mit großformatigen Leuchtkästen, auf denen verfremdete Fotos von Kulturlandschaften zu sehen sind, versuchen die Ausstellungsmacher den engen Raum zu öffnen und etwas Weite anzudeuten.

Mechanisierung der Landwirtschauft: Ein Hanomag Diesel-Kettenschlepper auf dem Feld. © Quelle: Sammlung Historisches Museum Hannover

Auf den verfremdeten Fotos in den Leuchtkästen sind Gedichte und Betrachtungen zur Natur zu sehen, etwa Bertolt Brechts Überlegung über die finsteren Zeiten, in denen wir leben, aus dem Gedicht „An die Nachgeborenen“: „Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“

Über Untaten schweigen will die Ausstellung nicht, deshalb ist neben einem Plakat aus dem Jahr 1936, das für das „KdF“-Reiseprogramm der Nationalsozialisten wirbt, ein weiteres Plakat zu sehen, das auf die Gräuel der NS-Diktatur aufmerksam macht. Mit zwei Plakaten wird hier ein großes Thema nur vorsichtig angerissen.

Die Landschaftsbilder – etwa von den hannoverschen Malern Edmund, Gustav und Paul Koken, Thodor Hertz oder Adolf Wissel – werden kontrastiert mit historischen Fotos, die die Bearbeitung der Natur mit Maschinen dokumentieren. Gezeigt wird ein Hanomagschlepper, der in den Fünfzigerjahren Pflug und Egge durch die norddeutsche Krume zieht. Von Wilhelm Hauschild ist das Foto einer schön geschwungenen Autobahnbrücke (bei Bispingen) zu sehen und ein Foto der Eisenhütte Salzgitter von Hans Pusen aus dem Jahr 1950 zeigt, wie sich die Industrie in die Landschaft fräst und sie damit prägt.

Die Kuratoren der Ausstellung: Andreas Urban (linlks) und Lutz Hieber. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Heute wirkt die Vereinnahmung der Landschaft durch Industrie durchaus freundlicher. Ein aktuelles Foto von Ulrich Pucknat zeigt Windräder bei Holtensen. Die Ausstellung macht klar, dass es sich um eine Kulturlandschaft handelt. Und dass es eine Kulturlandschaft bleiben würde, auch wenn die Windräder plötzlich verschwinden würden.

Die Schau im Schlossmuseum will sehr viel und erreicht auch einiges. Aber ihr ist anzumerken, dass die Kuratoren gegen die problematischen Bedingungen des Ausstellungsraum ankämpfen mussten. Möglicherweise ist aber Besserung in Sicht. In zwei Jahren soll groß das 350-jährige Jubiläum der Herrenhäuser Gärten gefeiert werden. Zu diesem Termin könnte es auch Veränderungen im Museum geben. Dass es Planungen gibt, deutete die Kuratoren an, was genau geplant wird, sagten sie nicht.

„Natur ist Kultur.Landschaften und Gärten“. Vom 2. April bis 14. Januar 2024 im Museum Schloss Herrenhausen.