﻿Ein orientalischer Simplicissimus: „Die Stadt der weißen Musiker“ am Schlosstheater Celle

Osterferien in Niedersachsen Osterferien in Niedersachsen

Nach dem Chaos 2022 klappte der Start in den Ferien-Reiseverkehr am Flughafen Hannover am Sonnabendmorgen deutlich besser. Viele Passagiere waren jedoch sehr früh gekommen – aus Sorge den Flug zu verpassen. Probleme wegen des Streiks am Montag drohen schon am Sonntag.