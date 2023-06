﻿Saisonabschluss bei der Kammermusikgemeinde: „Schumann-Quartett“ spielt in der Orangerie

Hannover. Mehr Schumann geht kaum: Unter diesem Motto stand der Saisonabschluss der Kammermusik-Gemeinde in der Orangerie. Vor gut gefüllten Rängen spielte das „Schumann-Quartett“ um die Brüder Erik, Ken und Mark Schumann zwei Stücke von Robert Schumann, während der dritte Programmpunkt, ein Werk von Aribert Reimann, dem Gedenken an diesen Komponisten gewidmet ist. Und an wessen 213. Geburtstag fand das Konzert statt? Genau.

Gleich beim Auftakt mit Robert Schumanns 1. Streichquartett machte das 2007 gegründete Ensemble deutlich, worin seine Stärken liegen, die zu zahlreichen Auszeichnungen geführt haben. Zum Beispiel in einem auffallend frischen Zugriff, der deutliche Kontraste und originelle Akzente auch innerhalb der Phrasierungen nicht scheut, aber geschmackssicher bleibt.

Ein Gespräch mit der Violine

Dazu kommt ein erstaunliches Repertoire an Klangfarben, die zuweilen an menschliche Stimmen erinnern. So klang Erik Schumanns Violine im Scherzo nachgerade keckernd, was sich besonders schön vom in die Fahlheit taumelnden Intermezzo abhob, und das Finale wirkte streckenweise wie ein munteres Gespräch.

Die Vielschichtigkeit dieses Spiels entspricht nicht zuletzt auch und gerade dem Charakter Robert Schumanns. Der zunehmend in die Zerrissenheit driftete, und darauf bezog sich Aribert Reimann in seinem „Adagio – zum Gedenken an Robert Schumann“. Es ist die Dekonstruktion eines Chorals, den der in der Nervenklinik Endenich einsitzende Schumann in seinem Todesjahr 1856 schrieb. Eine erschütternde Angelegenheit mit sparsamen ruhigen Momenten, die aber immer wieder durch schroffe Störeffekte aufgebrochen werden.

Dvořák ohne Langeweile

Bei Schumanns Klavierquintett nahm Florian Müller am Flügel Platz, wodurch sich ein Kreis schloss, da Müller zusammen mit dem Oboisten Albrecht Mayer die Saison der Kammermusik-Gemeinde auch eröffnet hatte. Er fügte sich umgehend in die Philosophie des Konzerts ein und beteiligte sich munter am Aufspüren interessanter Absprungpunkte.

Fazit: Langeweile hatte an diesem Abend keine Chance. Auch nicht bei der Zugabe, dem 3. Satz aus Dvořáks Klavierquintett Nr. 2, als die Musiker einen großartigen Spagat zwischen romantischem Schmelz und angeschrägten „Over-the-top“-Passagen hinlegten. Genau genommen ein kleiner Stilbruch, weil nicht von oder über Schumann – aber trotzdem toll.

