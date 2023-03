﻿Schwitters-Preisträgerin Phyllida Barlow stirbt mit 78

Sie hat eine der eindrucksvollsten Arbeiten für das Sprengel-Museum in Hannover geschaffen: Die aktuelle Schwitters-Preisträgerin Phyllida Barlow ist mit 78 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Die Sprengel-Ausstellung mit dem Riesenkunstwerk „Breach“ läuft nur noch wenige Tage.

Hannover. Von ihr stammt die wohl eindrucksvollste Arbeit aller Schwitters-Preisträger: Phyllida Barlow, die das Sprengel-Museum noch bis Sonntag mit einer große Ausstellung feiert, ist mit 78 Jahren unerwartet an einem Schlaganfall gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die britische Künstlerin hat mit ihren Arbeiten und ihrer Lehre mehrere Generationen junger Künstlerinnen und Künstler geprägt und begeistert. Und auch Museumsdirektoren. „Eine ganz tolle Frau, wir sind hier alle sehr traurig“, sagt Sprengel-Direktor Reinhard Spieler. „Das war schon bewundernswert, wie sie sich und ihr Team hier im Sprengel-Museum reingehängt haben.“ Um ein Kunstwerk zu schaffen, das schlicht überwältigt.

Keine Verlängerung der Ausstellung

700 Quadratmeter misst die Große Ausstellungshalle, die nun komplett belegt ist mit einem hochkomplexen Konstrukt aus Holz in Latten- und Plattenform, Beton, Gips, Farbe und Stoff. Extrem aufwendig, eine Verlängerung der Ausstellung ist trotzdem nicht möglich, auch wenn es Reinhard Spieler gewollt hätte. Der Ausstellungsbetrieb ist so eng getaktet, dass bereits am Montag mit dem Abbau begonnen werden muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in den Sechzigerjahren hatte die Kunstdozentin Barlow (Douglas Gordon war neben vielen YBA-Künstlern einer ihrer Schüler) erste Werke von Schwitters gesehen. Die Bildhauerin, 1944 in Newcastle geboren, in London lebend, war die 17. Preisträgerin des Kurt-Schwitters-Preises, der mit 30.000 Euro dotiert ist und zu den bedeutendsten Kunstpreisen der Bundesrepublik gehört. Die Niedersächsische Sparkassenstiftung verleiht die Auszeichnung an international bedeutende Künstlerinnen und Künstler.

Durchbruch zu neuen Erfahrungen

„Breach“ heißt die Sprengel-Arbeit, die nun so zum einem Vermächtnis geworden ist. Das englische Wort steht für Durchbruch: „Man könnte es auch fast militärisch verstehen“, sagte Künstlerin Barlow bei der Präsentation ihres Hannover-Werks, es gehe darum, eine Bresche zu schlagen, das Durchstoßen durch einen Raum hin zu neuen Erfahrungen.

Herausgekommen war ein Kunstwerk, das man sich erwandern muss, in dem man immer wieder rund um die Skulptur flaniert und dauernd neue Facetten entdeckt, hier einen Durchblick auf spannende Holzkonjunktionen, dort ein geheimnisvoller toter Eingang und weiter hinten eine pinkfarbene Farbschlacht auf einer scheinbar schwebenden Gipsfläche. Was braucht man, um die Poesie dieser Kunst zu erfahren? In erster Linie Neugier und Freude an der puren Wucht dieser Inszenierung, der man sich nun nur noch bis Sonntag aussetzen kann.