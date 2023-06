Theaterfestival

Mit Gebärdensprache und Pantomime: Chisato Minamimura hinter dem Gazevorhang in „Scored in Silence“.

In ihrer Performance „Scored in Silence“ erinnert Chisato Minamimura an die Atombomben auf Hiroshima und Nagsaki – für das Publikum ist das eine bewegende Erfahrung.

