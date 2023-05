﻿Hollow Skai über die Scorpions: „Für den Erfolg haben sie hart geackert“

Zur Person

Hollow Skai, 68, ist Autor, Journalist und Produzent. Er ist mit Rudolf Schenkers Bruder Michael zur Schule gegangen und hat Biografien und Bücher über die Scorpions geschrieben, zuletzt in diesem Jahr „Rock you like a Hurricane – Populäre Irrtümer und anderen Wahrheiten“ (Klartext). Skai ist auch einer der drei Herausgeber der Chronik „Wie der Punk nach Hannover kam“.