﻿Sebastian Doppelbauer aus Hannover macht die Filmfestivalrunde

In seiner Garderobe in Hannover: Schauspieler Sebastian Jakob Doppelbauer.

Hannover. Gerade erst feierte Sebastian Jakob Doppelbauer aus dem hannoverschen Ensemble im Schauspielhaus Premiere mit dem Stück „Das Fest“. Nun stehen zwei weitere Premieren für den 28-Jährigen an – Filmpremieren mit der Low-Budget-Produktion „Letzter Abend“, in der er die Hauptrolle spielt und deren Drehbuch er mit Regisseur Lukas Nathrath schrieb.

„Letzter Abend“ entstand im Lockdown des Jahres 2020 innerhalb von nur sieben Tagen. Aus dem hannoverschen Schauspielensemble sind auch Nikolai Gemel, Amelle Schwerk und Nils Rovira-Muñoz zu sehen.

Der Spielfilm erzählt von dem jungen Paar Clemens (Doppelbauer) und Lisa (Pauline Werner), das von Hannover nach Berlin ziehen möchte und mit Freunden in der nahezu leergeräumten Wohnung Abschied feiert. Es wird ein Abend, der nicht so harmonisch verläuft wie geplant.

Vergangenes Jahr war "Letzter Abend" bereits beim Filmfest in Locarno hinter verschlossenen Türen einem Fachpublikum gezeigt und gewann in der First-Look-Sektion den Hauptpreis. Am Donnerstag, 26. Januar, wird die Weltpremiere beim Internationalen Filmfestival in Rotterdam gefeiert. Der Film nimmt dort an der "Tiger Competition" teil.

„Letzter Abend“: Szene mit Sebastian Jakob Doppelbauer und Pauline Werner. © Quelle: Handout

Die Deutschlandpremiere ist dann am Sonnabend, 28. Januar, beim Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Er ist dort nicht nur als "Bester Film" nominiert. Doppelbauer hat auch Chancen auf einen Preis als bester Nachwuchsdarsteller.

„Zarte Männlichkeit, ringend zwischen Humor und Depression„, urteilte die Jury der Vorauswahl: „Sebastian Jakob Doppelbauer vermag es, uns in Lukas Nathraths Kammerspiel mit einer besonderen Tonalität in Schwingung zu bringen, sodass wir auch die scheinbar alltäglichen Situationen mit Lust und Mitgefühl gebannt verfolgen.“