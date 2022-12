﻿Sechs Preise in einem Jahr: Hannover ist eine Literaturstadt

Hannover. Hannover ist die Heimat international bekannter Kunsttempel, Zentrum des modernen Tanztheaters, City of Music. Und Hannover ist eine Literaturstadt. Wer es noch nicht wusste: Sieben Autorinnen und Autoren aus Hannover sind 2022 ausgezeichnet worden.

Die literarische Szene der Landeshauptstadt war lange eher vom Mittelmaß geprägt. Aber das hat sich verändert, begünstigt durch Schreibwerkstätten verschiedener Institutionen und übrigens auch durch den Schreibstudiengang an der Uni Hildesheim, dessen Absolventen es oft vorziehen, in der nahen Großstadt zu wohnen. Geschätzt leben inzwischen von Anspruch und Textqualität her mindestens 150 professionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Hannover (darunter mit dem Spanier Fernando Aramburu auch ein Weltbestsellerautor).

Ehrungen zuhauf

2022 wurde das plötzlich durch eine Häufung von Ehrungen bundesweit sichtbar: Die hannoversche Dichterin Sabine Göttel bekam den mit 4000 Euro dotierten Kurt-Sigel-Lyrikpreis des PEN Deutschland. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Nikola Huppertz wurde mit dem Evangelischen Buchpreis (5000 Euro) ausgezeichnet, zusätzlich war sie für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Der Romancier Juan S. Guse, der inzwischen teilweise in Offenbach lebt, errang beim Klagenfurter Dichterwettstreit den Kelag-Preis mit 10.000 Euro.

Sage und schreibe 100.000 Euro gingen mit dem Deutschen Kinderbuchpreis an die hannoversche Kinderbuchautorin Stephanie Schneider und ihre Illustratorin Stefanie Scharnberg. Im November bekam der Theaterstückschreiber Hartmut El Kurdi den Deutschen Kinderhörspielpreis (5000 Euro). Einen von drei Open-Mike-Preisen (7500 Euro) in Berlin erkämpfte sich der experimentelle Autor Alexander Rudolfi. Der Open Mike ist ein Lesewettbewerb für aufstrebende junge Literaten, und dazu darf man auch die hannoversche Autorin Clara Cosima Wolff zählen, der in Berlin eine „Lobende Erwähnung“ zugesprochen wurde. Sie hatte im Sommer obendrein den hannoverschen Literaturpreis „Kurt“ gewonnen.

Gruppenbild mit Dichterinnen und Dichtern: Die hannoversche Autorinnen- und Autorenkonferenz 2022. In der Mitte hinten in roter Jacke: Kulturamtsmitarbeiterin Annette Hagemann, zuständig für Literaturförderung. © Quelle: Bert Strebe

Wie groß und wie gut die Szene inzwischen ist, deutete sich schon an, als vor ein paar Jahren Annette Hagemann, selbst Lyrikerin, den Job der Literaturförderung im Kulturbüro übernahm. Das Erste, was sie tat, war, ein Netzwerktreffen im Künstlerhaus zu veranstalten. Es wurde proppenvoll. Und nach diesem Treffen wurde dann gleich der nach Schwitters benannte „Kurt“-Literaturpreis aus der Taufe gehoben (der allererste ging 2019 an den schon erwähnten Alexander Rudolfi), vergeben nach einer zweitägigen arbeitsintensiven Autorinnen- und Autorenkonferenz.

Auch der Grundstein für das (neudeutsch so genannte) „Autor:innenzentrum“ im Ihmezentrum wurde bei dem Netzwerktreffen gelegt. Es ist ein Versammlungsort für Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Genres, an dem sie sich austauschen und an Texten arbeiten können. Dort wurde sogar ein neuer hannoverscher Verlag gegründet, der „Klassenbuchverlag“, der im Frühjahr mit seinem ersten Buch, einer Anthologie, herauskommen wird.

Schieflage bei der Förderung

Auch ein Effekt der neuen Literatenzusammenarbeit in der Stadt: der „Hahnepeter“, eine professionell gemachte Literaturzeitschrift, die seit 2020 zweimal im Jahr erscheint und kostenlos in Buchhandlungen und Bibliotheken ausliegt. Hier muss man allerdings leider auf eine Schieflage hinweisen: Das Blatt, das ehrenamtlich vom früheren HAZ-Redakteur Hans-Peter Wiechers verantwortet wird, ist bedeutsam für die hannoversche Autorenschaft und ihr Publikum – eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung durch die Stadt aber wurde von Grünen und SPD im Kulturausschuss abgelehnt.

Keine Probleme hatte der Ausschuss dagegen damit, 10.000 Euro an „die horen“ zu vergeben, eine überregionale Literaturzeitschrift, die zwar 1955 in Hannover gegründet wurde, allerdings schon seit Langem gar nichts mehr mit der Stadt zu tun hat. Der Verlag sitzt in Göttingen, die Herausgeber sonstwo in der Republik. Die Stadt fördert die „horen“ seit 1968. Die städtische Bezuschussung (das Land gibt noch mal 20.000 Euro obendrauf) soll 2024 eingestellt werden, aber für 2023 fließt das Geld noch.

Intensive Textarbeit: Hannoversche Autorinnen und Autoren diskutieren im Wettbewerb um den „Kurt“ ihre Manuskripte. © Quelle: Bert Strebe

Der hannoversche „Hahnepeter“ wäre mit 10.000 Euro für zwei Jahre in seiner Existenz gesichert. Der Rat der Stadt könnte die Beschlüsse des Kulturausschusses auf seiner Sitzung an diesem Donnerstag noch verändern – falls er will.

Wie auch immer das ausgeht: Die Literaturszene in Hannover hat sich bemerkenswert entwickelt. Das steht einer Stadt, die mit dem Hölty-Preis den höchstdotierten Lyrikpreis in ganz Deutschland – 20.000 Euro, bezahlt allerdings nicht von der Stadt, sondern von der Sparkasse – vergibt, auch gut an. Es gilt, diesen Bereich nicht zu vernachlässigen, allen Sparzwängen zum Trotz. Die Versprechen der Politik aus der Zeit der Kulturhauptstadtbewerbung sind nicht vergessen.