﻿Unter Gotteskriegern: Sherko Fatahs neuer Roman „Der große Wunsch“

Hannover. Wann hat er seine Tochter verloren, fragt sich Murad. Gerade erst hat Naima doch die Pferdeposter von der Wand ihres Zimmers abgehängt – und jetzt ist die junge Frau aus Berlin nach Syrien verschwunden. Sie will dort einen sogenannten Glaubenskrieger heiraten, einen Mann, den sie im Internet kennengelernt hat. Murad, Hauptfigur aus Sherko Fatahs neuem Roman „Der große Wunsch“, begreift seine Tochter nicht mehr. Und noch weniger, wie es so weit überhaupt gekommen ist.

Der Roman setzt ein, als Murad in den Bergen, an der Grenze zu Syrien einsam herumwandert. Seit zehn Monaten ist seine Tochter verschwunden. Sie lebte bei der Mutter, von der er schon lange getrennt ist. Irgendwann hielt er das Warten in Berlin nicht mehr aus und reiste in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Sein Vater stammte aus der Nähe – doch Murad „empfand nichts als Fremdheit, wenn er in diese Gegend der Welt zurückkam … Migration verändert Menschen, vor allem aber deren Kinder“, schreibt Fatah. Das Verhalten seiner Tochter kam Murad „wie ein Rückfall vor, wie der hoffnungslose Versuch, zurückzukehren in eine Welt, die sie kaum kannte“.

Hilfsaktion oder Egotrip?

Mit einem Freund betreibt Murad eine Filmagentur, die sich auf Dokumentationen aus Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert hat. Er nimmt Kontakt zu Schleusern auf, die Naima suchen. Und die ihm – gegen viel Geld – helfen wollen, sie aus Syrien herauszuholen. Mittlerweile, so klingt es zumindest in Sprachnachrichten, die von ihr stammen sollen, kann sie den Terror der Glaubenskrieger nicht mehr ertragen.

Immer wieder liest man von Murads Warten darauf, dass sich Kontaktmänner melden, und davon, wie er die Zeit totzuschlagen versucht. Dann wieder ist der Leser, ist die Leserin in Anspannung versetzt, wenn von gewaltsamen Taten der Glaubenskrieger die Rede ist. Und zu alldem kommen die Fragen Murads, ob es bei dieser Reise vielleicht gar nicht so sehr um Naima geht: „Bin ich auf einem Egotrip und nehme das Verschwinden meiner Tochter nur zum Anlass, den Spuren meiner eigenen Herkunft nachzuforschen?“

Sherko Fatah: „Der große Wunsch“. Luchterhand. 381 Seiten, 25 Euro. © Quelle: Luchterhand

Wie Islamismus entsteht und sich auswirkt, hat Fatah schon in früheren Romanen erzählt. Das neue Buch hatte eine bittere Pointe: Der vor Gotteskriegern nach Deutschland geflüchtete Kerim wird ausgerechnet in Berlin, wo ihn die Oberflächlichkeit der Deutschen immer mehr abstößt, zum religiösen Eiferer.

Fatah lebt selbst in Berlin. Geboren wurde er 1964 in Ost-Berlin, sein Vater ist irakischer Kurde. Mitte der Siebzigerjahre siedelte die Familie in den Westteil der Stadt über. In seinem ersten Roman „Im Grenzland“ von 2001 erzählte der Autor von einem von Diktatur und Terror verrohten Irak. Auch seine weiteren Bücher spielen meist im Nahen Osten – und fragen immer auch danach, wie eurozentrisch unser Blick auf diese Region letztlich ist. So wie der von Murad.

Sherko Fatah: „Der große Wunsch“. Luchterhand. 381 Seiten, 25 Euro. Am 14. September, 19 Uhr, stellt der Autor sein Buch im Literaturhaus Hannover vor.

