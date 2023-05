﻿Capitol statt Faust – und trotzdem zu eng: Nina Chuba bringt Hannover ins Schwitzen

Hannover. Es ist schon etwas Besonderes, das Abschlusskonzert einer Tour zu erleben. In diesen Genuss kamen am Montagabend 1600 Fans im ausverkauften Capitol. „Hannover, ich muss sagen: Gestern habe ich in meiner Heimatstadt Hamburg gespielt und war ein bisschen enttäuscht. Aber ihr seid richtig gut drauf“, feierte Nina Chuba ihre Fans.

Eigentlich sollte ihr Konzert in der Faust steigen – doch die hatte die Rechnung ohne Nina Chuba gemacht, die mit ihrem feuchtfröhlichen „Wildberry Lillet“ über Nacht zum deutschen Shootingstar geworden ist. Viele Fans sind leer ausgegangen; wer keine Karte mehr ergattern konnte: In genau einem Jahr kommt Chuba wieder – dann mit einem Auftritt in der richtigen Größenordnung, denn es geht in die Swiss-Life-Hall. Das ist auch nötig, denn im Capitol war es wohl selten so heiß und eng.

Was, bitte, ist passiert, seitdem die Hamburgerin vergangenes Jahr ihren ersten deutschsprachigen Song rausgebracht hat? Das scheint die 24-Jährige selbst noch nicht richtig zu verstehen. Ihre Erkenntnis: „Ich habe so von diesem Hype geträumt. Aber dieser Fame hat nichts mit meinem Glück gemacht. Ich habe gelernt, dass ich mein persönliches Glück privat finden muss.“ Früher habe sie in der U-Bahn geweint, heute im Uber, irgendwie sei noch immer „Alles gleich“, wie sie im gleichnamigen Song besang.

Ganz gleich ist es dann aber doch nicht geblieben: Nina Chuba hat eine Generation geprägt, das war an diesem Abend im Capitol deutlich zu sehen. Lauter kleine Nina Chubas mit weiten Cargo-Hosen und bauchfreien Tops kreischten sich die Seele aus dem Leib. Die Jüngste mit den zwei langen schwarzen Chuba-Zöpfen war vielleicht acht Jahre alt. Diese kleineren und größeren Chuba-Versionen fühlten, was ihre Lieblingssängerin meinte, wenn sie „Kann sein, dass ich Fieber hab, was hast du mit mir gemacht?“ sang.

Nina Chubas neuer Song heißt „Waldbrand“

Und Chuba? Die brach immer wieder in Tränen aus, zu schön war die „Glas“-Tour zum gleichnamigen Debütalbum. Und wie es sich für einen Abschluss gehört, holte die Frau mit der glasklaren Stimme am Ende die ganze Crew bis zum Busfahrer, auf die Bühne. Weitere Tränen, ein gemeinsamer Tanz.

Und dann noch ein neuer Song. „Hannover, könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Dann packt die Handys weg, ich habe eine Überraschung für euch“, kündigte Chuba an und performte ihre noch unveröffentlichte Single „Waldbrand“. Und, ja: Eine Naturgewalt, das ist diese Chuba, die im Alter von zehn Jahren ihre Medienkarriere als Schauspielerin bei „Die Pfefferkörner“ begonnen hat, definitiv.