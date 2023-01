﻿Silvesterkonzert der Hannoverschen Hofkapelle in der Herrenhäuser Galerie

Keine Ruhe in der Silvesternacht: Zwölf Einsätze für die Feuerwehren in Barsinghausen

Auch für die Feuerwehren in Barsinghausen gab es in der Silvesternacht keine Ruhe. Sie mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Ein Auto in Göxe brannte komplett aus. In Barsinghausen stand ein Carport in Flammen.