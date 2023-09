﻿Weltstar und Familienmensch: Simon Bode startet neue Konzertreihe in Hannover

Porträt

Der Tenor Simon Bode macht als Sänger gerade Weltkarriere. In Hannover singt er am 16. September einen Liederabend, dem viele weitere folgen sollen. Bode hat in der Stadt studiert – gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau, der Dirigentin Joana Mallwitz.

