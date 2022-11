﻿Junges Ensemble: Das Simply Quartet begeistert in der Galerie

Angelika und Walter Engelke stehen nach Brand in Resse vor den Trümmern ihrer Existenz – doch die Hilfsbereitschaft ist groß

Bei dem verheerenden Hausbrand in der Nacht zu Sonntag in Wedemark-Resse haben Angelika und Walter Engelke ihr gesamtes Hab und Gut alles verloren. Doch die Hilfsbereitschaft ist riesig. Das Ehepaar, das vorerst in einem Wohnwagen untergekommen ist, plant schon die nächsten Schritte.