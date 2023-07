﻿Warum nicht im Sommer spielen? Müssen Theaterferien wirklich sein?

Sind Theaterferien noch zeitgemäß? Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, stellt die in Deutschland üblichen sommerlichen Theater-Schließzeiten infrage.

Osnabrück. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, stellt die in Deutschland üblichen sommerlichen Theater-Schließzeiten infrage. „Es wäre vernünftig, das ganze Jahr über ein gutes Angebot für die Menschen zu machen. In Berlin gehen im Sommer viele Touristen in die Museen. Warum sollten die in dieser Zeit nicht auch einmal in das Theater gehen können?“, fragte Zimmermann in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.