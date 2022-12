﻿„Sing’s mir!“: Inniger Abend am Schauspiel Hannover

Wenn Schauspielerinnen und Schauspieler des Staatstheaters zum Mikro greifen und Liedwünsche erfüllen, ist wieder „Sing’s mir!“ angesagt – und in Cumberland wird es persönlicher und anrührender denn je.

Hannover. Am Ende wird aus „Sing’s mir!“ „Sing mit!“. Vorne auf der Cumberlandschen Bühne stimmen diejenigen, die vorher schon aufgetreten sind, noch einmal Cat Stevens „Father and Son“ an, das Publikum wird zum Chor und der Abend noch ein wenig heimeliger und gemeinschaftsstiftender, als er es ohnehin schon war.