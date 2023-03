﻿Anrührend: Singer-Songwriter Dermot Kennedy in der Swiss-Life-Hall

Rau und verletzlich, ein Typ von nebenan: Singer-Songwriter Dermot Kennedy verzückte sein vorwiegend weibliches Publikum in Hannovers Swiss-Life-Hall.

Hannover. Etwas Geduld müssen die 2800 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Swiss-Life-Hall schon aufbringen, bevor die lauten wie tiefen Bässe von „Blossom“ ihre Ohren in Richtung Scheitel klappen. Es ist 21.10 Uhr, der 31 Jahre alte Ire Dermot Kennedy liebt den dramatischen Auftritt. Die Bühne liegt im Dunkeln, nur eine Reihe weißer Strahler blendet die Anwesenden. Dann, zu „Power over me“, steht auch Kennedy im Scheinwerfer-Kegel.