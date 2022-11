﻿Singer Songwriter Flinta Night: Kulturpalast Linden gibt den Frauen eine Bühne

Hannover. „Songwriting ist mir ein Herzensding“, sagt Martin Hara vom Kulturpalast Linden. Er hat ehrenamtlich die Planung und Organisation einer besonderen Veranstaltung übernommen, die am Mittwoch, 30. November, im Kulturpalast Linden stattfindet – die Singer Songwriter Flinta Night. Flinta steht als Abkürzung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen. Die Veranstalter und Veranstalterinnen möchten Frauen und Flinta-Personen einen geschützten Raum bieten und die Bühne ihnen überlassen. Die Veranstaltungsreihe wird von Neustart Kultur gefördert.

Erster Song entstand im Ferienlager

Diesmal werden vier junge Künstlerinnen auf der Bühne performen. Bei der Auswahl sei Diversität wichtig gewesen, sagt Hara. Deshalb treten sowohl Musikstudentinnen als auch Künstlerinnen ohne universitären Hintergrund auf. Eine von ihnen ist Lina Roß. Sie sei begeistert von dem Format, sagt sie. Sie kenne es nur zu gut, dass ausschließlich Männer auf der Bühne stehen. „Meinen ersten Song habe ich im Ferienlager geschrieben“, erzählt die Sängerin. Eine Betreuerin habe die Akkorde zu dem Text gespielt. Auf der Bühne im Kulturpalast begleitet sich Roß das erste Mal selbst, normalerweise spielt sie mit anderen Musikern und Musikerinnen zusammen.

Das Schreiben ihrer Songs bezeichnet die Künstlerin als „sehr intuitiv“. Ideen für Lieder entstünden häufig in gemeinsamen Jam-Sessions mit anderen Musikern und Musikerinnen, aber auch mal alleine am Klavier. In ihren Songs verarbeite sie ihre Gefühle, sagt Roß. Dadurch werde ihre Musik sehr persönlich. In einem ihrer Songs thematisiert die Hannoveranerin etwa die Themen Trennung und Selbstliebe. Die Songwriterin, freut sich, wenn sich das Publikum in ihren Songs wiederfindet: „Man macht es ja auch, weil man andere berührt.“

„Mehr Optimismus einbringen“

Moderiert wird der Abend von Songwriterin Marei Debertin. Sie studiert an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Ihre Musik beschreibt sie als sehr persönlichen, melancholischen Akustik-Pop mit Jazz-Einflüssen. „Ich versuche mehr Optimismus einzubringen“, sagt sie. Ihr Repertoire beinhalte englische und deutsche Songs. Debertin gefällt die Ausrichtung des Abends auf Flinta-Personen, da mehr Sichtbarkeit für Musikerinnen geschaffen werde. Zudem fühle man sich anders aufgehoben, sagt sie.

Yoyo aus Hannover begleitet sich auf der Bühne mit ihrer Akkustikgitarre. Ihre deutsch- und englischsprachigen Indie-Popsongs handeln von den Höhen und Tiefen des Lebens sowie dem sich selbst finden. Die Songwriterin Ziba stammt aus dem Iran. Frauen ist es im Iran verboten zu singen, deshalb performt Ziba ihre Songs auf der Bühne des Kulturpalasts Linden.

Die Initiative CatCalls of Hannover wird während der Veranstaltung einen Infostand haben. Unter dem Motto „Ankreiden“ macht die Gruppe auf sexuelle Belästigung aufmerksam, indem belästigende Sprüche als Zitate mit Kreide auf die Sraße geschrieben werden.

Die Singer Songwriter Flinta Night beginnt am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr im Kulturpalast Linden, Deisterstraße 24. Der Eintritt ist frei.

Von Katharina Pieper