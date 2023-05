﻿Die Anmut der Apokalypse: Sjaella bei der A-cappella-Woche

Hannover. Was mag wohl nach der Apokalypse kommen? Ein neuer Himmel und eine neue Erde, wie sie in der Offenbarung des Johannes beschrieben werden – oder doch nur ein Vakuum?

Den großen Fragen nach Ursprung und Ende, nach den Zyklen des Lebens und des Universums geht das Leipziger Vokalensemble Sjaella in seinem Programm „Origins“ nach. Die sechs Frauen spannen dabei einen thematischen Bogen von der Schöpfung der Welt bis zu ihrer Auslöschung und musizieren diesen in Werken aus dem Barock und der Gegenwart. Besungen werden die Jahreszeiten, der Tag-Nacht-Wechsel, das Gefrieren und Tauen von Wasser. Dem weiblichen Zyklus hat das Ensemble die ebenso kluge wie witzige Eigenkomposition „Hypophysis“ gewidmet, in der Eizellen, Follikel, Hormone und noch manch andere Körpersubstanz zum Leben erwachen.

Ein Höhepunkt der A-cappella-Woche

Bereits zum dritten Mal ist Sjaella bei der Internationalen A-cappella-Woche Hannover zu Gast, und das Konzert darf schon jetzt als einer der Höhepunkte des diesjährigen Festivals gelten. Was da im Altarraum der ausverkauften Basilika St. Clemens zu erleben ist, ist sehr nah dran an dem, was man gemeinhin „perfekt“ nennt. Die sechs Stimmen, allesamt vibratolos, wunderbar leicht und schlank geführt, schwingen in vollkommener Harmonie miteinander. Die Intonation ist makellos, auch beim Schlussstück, bei dem minutenlang ein gemeinschaftlich erzeugter Oberton im Raum schwebt. Die Balance stimmt bei jeder Lautstärke, und die Sängerinnen strahlen selbst beim Besingen der Apokalypse noch die geballte Anmut aus.

Vertont wurde die Apokalypse als erster Satz des „Triptych for Our Time“, komponiert von der 1975 geborenen Paola Prestini. Das dreiteilige Werk beschreibt eindrücklich den – menschengemachten? – Weltuntergang, den physischen Tod und das bange Schauen auf das, was wohl danach kommen mag. Bei Sjaella ist es die mystisch-sphärische Eigenkomposition „Vakuum“, die den Schlusspunkt des Abends setzt und das Publikum verzaubert zurücklässt: Wenn es das ist, was da auf uns wartet, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten.

Das Programm „Origins“ von Sjaella mit Werken unter anderem von Henry Purcell, Henry Lawes, Paola Prestini, Eriks Esenvalds und David Lang gibt es auf CD (www.sjaella.de). Die A-cappella-Woche läuft noch bis zum 7. Mai. Beim Abschlusskonzert sind gleich vier renommierte Ensembles auf einmal zu erleben (7. Mai 2023, 19 Uhr, Kuppelsaal des HCC).