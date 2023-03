﻿Live und in Farbe: Hannovers Skapunk-Band Wisecräcker ist zurück

Hannover. Die Welt ist grau und trist, Hannover liegt schwarzweiß in Schatten. Die Kamera fährt über das Maritim-Hotel Richtung Raschplatz, hinten rechts die warmen Brüder, im Bredero-Hochhaus brennt noch Licht. Schleppender Ska-Beat, nach vorne drängende Bläser, doch dann setzt der Refrain ein, „Vida en Color“, und die Szenerie explodiert in Farben. Das Leben ist wieder ein Stück bunter, und Wisecräcker, Hannovers weitgereister Skapunk-Export, liefert den Soundtrack dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Jahre hat es gedauert, bis das Septett sein neues Album mit dem mexikanischen Titelsong produziert hatte. „Eigentlich sollte es auch nur eine EP mit fünf, sechs Liedern werden“, sagt Gitarrist Frank Stoffers. „Aber dann kam die Pandemie, und wir hatten viel Zeit.“ Elf Songs umfasst nun „Vida en Color“.

„Unser politischstes Album“

In der Pandemie funktioniert Wisecräcker vor allem als digitale Band. Songideen wurden online herumgeschickt und verfeinert. Die Musiker spielten ihre Anteile teils zuhause ein. „Die letzten Gitarren habe ich vergangenen Sommer beim Urlaub in Kroatien aufgenommen“, sagt Stoffers. „Das geht ja heute alles.“ Sänger und Saxofonist Alex Mende schreibt dann die Texte auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Aufgenommen wurde schließlich in mehreren Sessions im Institut für Wohlklangforschung in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Album zeigt die Verwerfungen und Umwälzungen der vergangenen Jahre. Trump („Hand it over!“), die Finanzkrise („Pop the Bubble“), Schwurbler und Verschwörungstheoretiker („Aluminiumallergie“) sind ebenso Thema wie Flucht und ihre Ursachen („No Wall too high“). „Es ist sicherlich unser politischstes Album“, sagt Stoffers. Die Zeit ist danach. Sogar ein „Manifest gegen die kapitalistische Gesamtscheiße“ findet sich.

„Naja“, räumt Stoffers ein „das ist textlich schon voll auf die Zwölf, ein bisschen milchmädchenmäßig und kindlich naiv“ – aber wirkungsvoll. Von ganz anderem Kaliber ist Wisecräckers sensible Version von „Donna, Donna“, einem jiddisches Lied über den Holocaust, das auch in einer Version von Joan Baez bekannt wurde und nun ein Statement der Hannoveraner gegen den erstarkenden Antisemitismus ist. Aber tanzbar darf das alles sein.

Lesen Sie auch

Wisecräcker, 1996 gegründet, sind international aufgestellt. Kaum eine hannoversche Band ist so weitgereist. Vor allem in Südamerika, wo Skapunk eine Art neue Volksmusik ist, sind sie eine große Nummer. Der mexikanische Künstler Ben Estrada entwickelte das animierte Video zum Song „Vida en Color“, das Lebensfreude pur nach langer Durststrecke ausstrahlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Welt wird bunt: Das Cover von Wisecräckers „Vida En Color“. © Quelle: Broken Silence

Es ist programmatisch. Schon der Album-Opener „Ska-DHS“ ist ein Statement zur endenden Pandemie und zur Lust auf einen Neustart. „Die Welt erwacht aus der Narkose“, heißt es darin: „Frau Doktor, wie ist ihre Diagnose?“ Vermutung: Sie lautet Wisecräcker.

Am Sonnabend, 11. März, spielen Wisecräcker ihr Releasekonzert von „Vida en Color“ (Broken Silence) mit The Hostiles, Lulu & die Einhornfarm und Überraschungsgästen. Um 19 Uhr geht es in der Faust-60er-Jahre-Halle los. Der Eintritt kostet 23 Euro.