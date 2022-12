﻿Skulptur „Rauschen“ von Katinka Bock aus Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses in Hannover aufgestellt

Am Haken: Ein Kran hievt das rund zwei Tonnen schwere Kunstwerk über das Dach in den Lichthof des Madsack-Hauptquartiers in Bemerode.

Hannover. Kunst und Präzision müssen bisweilen ganz eng zusammen halten. Die Skulptur wiegt gut zwei Tonnen, der hohe Kran darf sich nur zentimeterweise bewegen, um das riesige Ding in den genau abgemessenen Innenhof im zweiten Stock des Madsack-Verlagsgebäudes zu hieven. Nach Stunden liegt es da. „Rauschen“ heißt das überwältigende Stück der deutsch-französischen Künstlerin Katinka Bock.

Ein Kunstwerk, das ganz direkt mit Hannover zu tun hat. Entstanden ist die Skulptur aus den Kupferplatten, die über Jahrzehnte die Kuppel des Anzeiger-Hochhaus bedeckten. Sie mussten im Zuge der Sanierung des Gebäudes ausgetauscht werden, die in Paris lebende Bildhauerin machte daraus eine Art Schuppenpanzer, der die äußere Haut des „Rauschens“ bildet.

Fast an ihrem Platz: Die Kupferskulptur schwebt über dem Verlagsdach, während sie sich im Regenwasser spiegelt. © Quelle: Katrin Kutter

Kupfer mit den Spuren der Geschichte

Warum „Rauschen“? Bock, Jahrgang 1976, hat dabei auch an das Rauschen der Rotationsmaschinen gedacht, mit denen Zeitungen gedruckt werden. Ein Medium, das ebenso für die Flüchtigkeit der Zeit steht und durch die Digitalisierung mittlerweile in der Lage ist, Nachrichten im Sekundentakt zu liefern.

Dagegen steht die Kunst aus Kupfer, einem Material, das auf Batterien anspielt, ein Speicher von längst vergangener Geschichte: Man sieht genau, wo die Bombensplitter die mattgrünen Platten durchschlagen haben und wo sie wieder geflickt wurden, wo Wind und Wetter zugesetzt, wie Vögel mit ihren Krallen zarte Kratzer hinterlassen haben. Bei ausgiebiger Betrachtung entsteht ein grün schimmerndes Universum, ein Firmament aus den unzähligen Spuren im Metall. Die Kuppel ist allerdings nicht mehr ahnbar, die Platten sind durcheinandergewürfelt, die Karten sind gemischt, und es ist etwas Neues entstanden – die Kupferplatten oszillieren zwischen ihrer puren Materialhaftigkeit und großer Geschichte.

Herzstück einer Medienwelt

Das „Rauschen“ ist ein Hohlkörper, in den Ideen und Gedanken auch hineingegeben werden können, so will es die Künstlerin. Er wirkt von seiner Form her wie eine Sprech- oder Hörmuschel. Oder wie der Resonanzraum, in dem das „Rauschen“ der Geschichte zu vernehmen ist und der gleichzeitig ein zutiefst beruhigendes Gefühl eines Schutzpanzers vermittelt.

Zeitzeugen: Die Kupferplatten, einstmals für Jahrzehnte Haut der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses an der Goseriede, sind gezeichnet von Beschuss im Zweiten Weltkrieg. © Quelle: Katrin Kutter

Die neue Heimat vom „Rauschen“ in einem Verlagsgebäude passt, gleichsam künstlerisches Herzstück und Inspiration für zeitgemäße Medien. Zuerst war das „Rauschen“ 2019 in Paris zu sehen, in der renommierten La Fayette Anticipations, französische Kritiker waren begeistert. Danach wurde die neun Meter lange Skulptur in der Kestner Gesellschaft ausgestellt – in unmittelbarer Nähe zum Anzeiger-Hochhaus. Im Katalog und als Foto ist das von Fritz Höger entworfene Anzeiger-Hochhaus in der Ausstellung präsent. Hier wurde der hannoversche Bau als ein „Ort der Utopie“ gelobt, dass in dem Gebäude Geist, Presse, Kino und durch das frühere Goseriedebad auch der Körper miteinander vereint waren.

Ein echtes Stück Hannover

Die Kestner-Ausstellung wurde von der Mediengruppe Madsack unterstützt. Hier fiel auch die Entscheidung, dieses Kunstwerk zu erwerben und für Hannover zu sichern. „Das ist Kunst, die unmittelbar zu begeistern versteht – eine gewaltige Skulptur, geschaffen aus einem echten Stück Hannover“, so Thomas Düffert, der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe.

Der Künstlerin Katinka Bock sei das kleine Wunder gelungen, die verwitterten historischen Kupferplatten von der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses in sinnhafte und sinnstiftende Kunst mit dem Titel „Rauschen“ zu verwandeln und gleichzeitig etwas zu schaffen, das den Geist auch des Zeitungsmachens auf so vielfältige Weise in sich aufnimmt – inspiriert vom Rauschen der Druckmaschinen und vom unendlichen Nachrichtenfluss, so Düffert: „Die Künstlerin reflektiert Geschichte, die für ein besonderes Kapitel in der deutschen Pressehistorie steht – für den Erfolg des Hannoverschen Anzeigers, dem Vorgänger der HAZ. Entstanden ist hier ein Monument für die Zeitung.“