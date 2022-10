﻿Überflieger: Snarky Puppy, die neue Supergroup des Fusion-Jazz-Rock, im Capitol

Hannover. Ansagen sind rar bei einem Snarky-Puppy-Konzert. Nach ein paar Songs aber hat Bassist und Bandboss Michael League doch ein wenig zu erzählen. Er erinnert sich an Snarky Puppys erste Europareise als vollkommen unbekannte Band und an einen gewissen Hendrik Thies aus Braunschweig. Der wäre der einzige Mensch gewesen, der ihnen über das Internet einen Auftritt in Europa anbot – in einem italienischen Restaurant in Braunschweig. Irgendwann, irgendwo muss die Karriere ja beginnen. Wenig später gaben Snarky Puppy einen Workshop im Music College in Hannover und spielten im Jazz-Club vor 150 Zuhörern, die meisten davon Musikstudenten.

Zeitsprung: Zehn Jahre später ist das Musikerkollektiv Snarky Puppy aus Texas mittlerweile mit drei Grammys dekoriert, wieder auf Tourstop in Hannover, dieses Mal im Capitol. Der Musikclub am schwarzen Bären ist zehnmal so groß wie der Jazz-Club und bis zur letzten Stufe gut gefüllt. Der Jubel, als die Akteure die Bühne betreten, dürfte nicht wesentlich leiser als bei einem Boygroup-Konzert ausgefallen sein. Was für ein bizarrer Kontrast zur Musik dieser neuen Supergroup des Fusion-Jazz-Rock! Denn die ist alles andere als griffig, eingängig, mitklatschbar; kurzum poppig.

Verwegene Themen

Snarky-Puppy-Songs sind oft drei- bis viermal so lang wie Popsongs, die Themen sind verwegen, die Arrangements diffizil, die Rhythmen verzwickt. Wer Erfolg haben will, denkt sich meist andere Musik aus. Die Älteren werden sich an Fusion-Jazz-Bands der 70er-Jahre wie Weather Report oder Return To Forever erinnert fühlen, andere an Grateful Dead, James-Bond-Melodien oder Miles Davis. Weil die zehn Musiker von Snarky Puppy aber viel jünger sind, scheint auch der Einfluss von Hip-Hop, Trip-Hop und Indie-Pop immer wieder durch die eruptiv geschichteten Soundvisionen der Band.

Verwegene Themen: Snarky Puppy im Capitol. © Quelle: Ilona Hottmann

Vielleicht aber ist genau das ihr Erfolgsrezept: in keine Schablone passen zu wollen. Zehn Musiker (drei Keyboards, drei Bläser, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Perkussion) auf der Bühne, die kompakt und dennoch hochindividuell klingen. Deren Soli immer wie integrale Bestandteile der Songs klingen; nie nach Blendwerk. Deren ganzer Habitus darauf ausgerichtet ist, immer Neues auszuprobieren, sich nie auf gewonnen Meriten auszuruhen.

Entsprechend bestreiten Snarky Puppy ihr Konzert ausschließlich aus neuem Material ihres aktuellen Albums „Empire Central“. Wer mehr hören will, muss bis zum ausgiebigen Zugabenteil warten. Da zelebrieren Snarky Puppy ihren Youtube-Hit „Shofukan (We Like It Here)“ (über 12 Millionen Clicks!) in epischer Länge als mächtig bouncende P-Funk-Hymne. Mit dem Publikum als Chor, der die wahrlich nicht einfache Melodie sogar dann noch lautstark intoniert, als die Band die Bühne schon verlassen hat.

Von Bernd Schwope