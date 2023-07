﻿Zwischen Pop, Funk, Techno und Crêpes-Partys: Diese Band eröffnet das Snntg-Festival in Sehnde-Wehmingen

Zur Band Simila und ihren Mitgliedern

Simila: Der Name der Band beschreibt im mythologischen Kontext einen Ort, an dem man den Regeln der Gesellschaft entfliehen kann. Die Leipziger Musikgruppe besteht aus Sängerin Elena Toullec (29), Bassist Domenique Widera (28), Keyboarder Jonas Nehls (25), Gitarrist Bruno Baumgardt (25) und Schlagzeuger Kirill Yabrov (26). Gemeinsam bewegen sie sich musikalisch zwischen Pop, Funk, Indie und elektronischer Musik. Schon als dreijähriges Kind habe Domenique Widera auf allem herumgetrommelt. Mit sechs Jahren nahm er Klavierunterricht, was ihm jedoch nicht gefiel. Lieber lernte er Gitarre und Schlagzeug. Als Jugendlicher spielte er schließlich Bass in der Schulband. Für ihn sei das eine schöne Synergie seiner Fähigkeiten: Rhythmusgefühl vom Schlagzeug und Melodieverständnis von der Gitarre. Auch Jonas Nehls wusste schon früh, dass er sich durch die Musik selbstverwirklichen will. Ab der zweiten Klasse nahm er Klavierunterricht. Später war er Teil der Schülerband und einer selbst gegründeten Punkband.