Michael Bublé begeistert 7000 Fans in der ZAG-Arena mit groovendem Orchester und vielen Herz-Schmerz-Hits aus der guten, alten Zeit. Zum Schluss schüttelt er Hände und schreibt schnelle Autogramm – ein Star zum Anfassen.

Hannover. Das Orchester groovt sich in das Intro, steigert sich, bläst sich auf und landet in der verruchten Strip-Ballade „Feeling Good“. Dieser spannungsgeladene Moment ist der Vorbote eines swingenden Abends mit Klassikern des American Songbook. Auf der Bühne der ZAG-Arena steht einer der Großen des Unterhaltungsjazz: Michael Bublé ist in der Stadt. Und schon beim zweiten Song, „Haven’t Met You Yet“, klatscht er die Besucher aus ihren Sitzen und ruft ihnen zu: „My family! I’m home! You sexy son of a bitch!“