﻿So hat die Corona-Zeit das Bühnen- und Konzertleben verändert

Das Publikum ist zurück in Oper, Theater und klassischem Konzert. Doch nicht jeder Abend ist gleich gut besucht. Was hat sich durch die Corona-Zeit verändert? Eine Bestandsaufnahme.

Seltener Anblick: Ein auch in den oberen Rängen bestens gefüllter Kuppelsaal – hier 2016 bei einer Aufführung von Arnold Schönbergs „Gurreliedern“.

Hannover. Wer derzeit Theatervorstellungen oder klassische Konzerte besucht, erlebt ganz unterschiedliche Situationen im Publikumsraum: Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie sind manche Abende überraschend gut, andere erstaunlich wenig besucht. Woran liegt das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die NDR Radiophilharmonie hat über die gesamte Corona-Zeit gerechnet rund 20 Prozent ihrer Abonnenten verloren. Das liegt vor allem daran, dass die Zahl der auch sonst üblichen Kündigungen während der Pandemie nicht durch neue Abschlüsse ausgeglichen werden konnte – wegen der unübersichtlichen Lage wurden in der Zeit gar keine Abonnements angeboten.

Eine Frage des Programms

Ob die auf diese Weise frei gewordenen Plätze bei den Konzerten im Funkhaus jetzt trotzdem besetzt sind, hängt offenbar vor allem vom Programm ab: Wenn weniger populäre Stücke gespielt werden, ist der Saal meist nicht ganz gefüllt. Die großen Klassikhits laufen dagegen inzwischen auch so wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Matthias Ilkenhans, den Manager des Orchesters, kommt der Rückgang an Dauerkarten bei aller Wertschätzung für die treuen Besucherinnen und Besucher nicht ganz ungelegen: Die Radiophilharmonie wollte ohnehin die bislang sehr hohe Abonnementquote von fast 80 Prozent reduzieren, um eine höhere Durchlässigkeit für ein neues Publikum zu schaffen. Damit soll es leichter werden, Tickets für einzelne Konzerte zu bekommen, auch wenn man dem Orchester nicht seit Langem regelmäßig verbunden ist.

Läuft: Ausverkauftes Pro-Musica-Konzert des Pianisten Igor Levit im Großen Sendesaal. © Quelle: Sebastian Madej

Neue Interessenten für die Arbeit der Radiophilharmonie gibt es durchaus. Ein besonders auffälliges Indiz dafür ist die wachsende Zahl von jungen Besucherinnen und Besuchern: Beim Brahms-Festival in diesem Monat etwa wurden immerhin schon fast 100 der neuen 5-Euro-Tickets pro Konzert verkauft, die es jetzt für junge Menschen in einer Schul, Berufs- oder Universitätsausbildung gibt. Ilkenhans ist auch deshalb optimistisch, dass es dem Orchester gelingen wird, eine zukunftsfähige Publikumsstruktur aufzubauen.

Pro Musica hat Mühe mit dem Kuppelsaal

Beim privaten Konzertveranstalter Pro Musica schätzt man die Lage ganz ähnlich ein. Wegen der vergleichsweise strengen Beschränkungen während der Corona-Zeit musste man dort aber länger als das subventionierte NDR-Orchester aussetzen. Für Geschäftsführer Burkhard Glashoff, der ähnliche Konzertreihen auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Hamburg unterhält, ist der besonders strenge niedersächsische Kurs eine Erklärung, warum das Publikum in Hannover zögerlicher in die Konzertsäle zurückkommt, als das andernorts der Fall ist: Hier war die Unterbrechung des Konzertlebens besonders groß.

Glashoff beobachtet zudem unterschiedliches Verhalten des Publikums an den beiden wichtigsten Spielorten seiner Konzertreihen: Während die Konzerte im Funkhaus inzwischen fast schon wieder so gut besucht sind wie vor der Pandemie, füllen sich die Reihen im Kuppelsaal vergleichsweise zögerlich. Ein Grund dafür könnten die höheren Preise sein, die für die Reihe mit großen Orchestern fällig sind. Ein anderer Grund könnte sein, dass das Publikum sich im Kuppelsaal nicht ganz so wohl fühlt wie im Funkhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oper und Schauspiel befragen Besucher

Die Kunstfestspiele Herrenhausen haben dagegen kaum Probleme, den Kuppelsaal (für ein einziges Konzert am 21. Mai) zu füllen: Der Vorverkauf für die vor zwei Jahren schon einmal angesetzte Aufführung der 8. Sinfonie von Gustav Mahler musste aus technischen Gründen ganz neu gestartet werden. Und bis jetzt läuft der Vorverkauf für das Konzert sogar noch besser als beim ersten Anlauf vor Ausbruch der Pandemie.

Opernhaus und Schauspiel können derzeit noch keine konkreten Zahlen liefern. Man beobachtet am Staatstheater aber deutlich verstärkt eine Tendenz, die sich schon vor der Pandemie abgezeichnet hatte: Nachgefragt sind vor allem bekannte oder eher leichte Stücke, Klassiker und besondere Events. Unbekannte, sperrige Stoffe und Wiederaufnahmen sind oft deutlich weniger gut besucht. Außerdem werden Karten viel kurzfristiger gekauft.

An allen Häusern des Theaters läuft gerade eine große Publikumsbefragung, die noch durch eine Nicht-Besucher-Studie ergänzt wird. Die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Auch die Radiophilharmonie hat gerade eine ähnliche Untersuchung durchgeführt. Die Veranstalter werden bald also genauer wissen, wer zu ihnen kommt – und wen sie vielleicht noch besser erreichen könnten.