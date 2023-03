﻿So klingt das neue Album von Julian Scarcella und dem Künstlerkollektiv SAFE

Hannover/Fischbeck. Hach, Plattenläden, damals! Beim neuen Album Julian Scarcellas Künstlerkollektiv SAFE hätten sie wirklich nicht gewusst, in welche Abteilung sie es stellen sollen. Rock, Jazz, Klassik, Flamenco, Metall, Progressives? Von allem etwas dabei. Und noch mehr. Da ist der Titel schon ganz treffend gewählt. „Reizüberflutung“ heißt die CD. Und nicht nur deshalb braucht es dafür die Erfindung dieses neuen Genres (wenn es das nicht schon gibt): „Musik für geübte Hörer.“

Aufnahmestart mit 19 Musikerinnen und Musikern im „Homeoffice“

Scarcella hat sich für sein Debüt viel Zeit genommen. Zwangsläufig. Das Ende seines Jazz-Rock-Pop-Studiums an der Hochschule und die Arbeit an den Songs fielen in die Zeit der Corona-Pandemie, als sich teils sogar Trios nicht mehr zum Musizieren treffen durften. Scarcella hat aus der Not eine Tugend gemacht und nicht weniger als 19 Musiker dazu gebracht, ihre Instrumente oder Gesänge nach vorgegebenen Kompositionen bei sich zu Hause aufzunehmen und dem Mastermind von SAFE (steht für Scarcella And Friends Extended) zu schicken. Er hat es dann alles zusammengefügt. Klingt wild und wirr, passt aber – ganz hervorragend beim Song „Unity“, der damit eigentlich sich selbst zu seinem Thema macht.

Sachbearbeiter-Nüchternheit und Kreativ-Remmidemmi

Scarcella ist ein Musiker der Kategorie „Virtuose ohne Pose“. Wo andere Gitarreros wild die Mähne schütteln, schaut er zwar mit neugierigem Blick durch die Gläser der Nerdbrille unterm braven Scheitel, strahlt aber nicht selten auch eine sachbearbeitermäßige Nüchternheit aus. Das darf aber nicht täuschen: In diesem Musikerkopf herrscht offensichtlich zuweilen heftiges Kreativ-Remmidemmi. Simpel ist nichts an Scarcellas Musik. Sounds, Melodien, Akkorde und Takte ergeben in Songs wie „Bipolar“, „Ein Teil von dir“, „Dragonfly“ und „Umzug“ geradezu musikalische Wimmelbilder. Darin zu entdecken sind dann auch Beiträge so profilierter Musikerinnen und Musiker wie Violinistin Abigail Stahlschmidt (mit einer sechssaitigen E-Geige in Form einer Flying-V-Gitarre), Radio-Philharmonie-Cellist Oliver Mascarenhas und Saxophonist Jonas Schoen-Philbert.

Selbst die Phasen der Ruhe sind komplex

Und andererseits ist bei Tracks wie „Auf der Suche“ und „Violin Solo No 1“ (fantastisch: Violinistin Yoshie Okura und Akkordeonist Nicolae Gutu) selbst Ruhe irgendwie komplex. Vielleicht ist es das größte Kunststück Scarcellas, dass die „Reizüberflutung“ am Ende trotz ihrer stilistischen Uferlosigkeit wenig zufällig klingt, sondern ein kohärentes sinfonisches Narrativ entwickelt. Eher nichts für nebenbei, sondern Hauptsache. Für geübte Hörer eben.

Julian Scarcella im ausführlichen Video-Interview

Spotify bewusst umgangen, dieses Album gibt’s nur als CD

Neckisch ist der Gedanke, dass sich die Algorithmen von Streaming-Diensten sicher ordentlich mit dem Problem quälen würden, wem sie diese Musik empfehlen sollen – aber er ist müßig. Ganz bewusst veröffentlicht Scarcella das Album „Reizüberflutung“ nicht bei Spotify und Co. Es gibt einige Youtube-Videos. Und dann eine CD, so richtig zum Anfassen (www.scarcella.eu). Das Publikumssegment „geübte Hörer“ lässt sich davon nicht abschrecken, es goutiert eher.