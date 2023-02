﻿Ein Akt der Gerechtigkeit: „K(No)w Black Heroes“ hat im Ballhof Zwei Uraufführung

Von schwarzen Heldinnen und Helden und ihren Errungenschaften erzählt ein neues Stück im Ballhof Zwei: „K(No) Black Heroes“ feierte dort seine Uraufführung – ein Augenöffner.

Hannover. Als Kind, erzählt anfangs die Stimme aus dem Off, sei sie oft bei ihrer Freundin Layla gewesen, und deren Mutter hätte wunderbar Geschichten erzählt: von frechen blonden Jungs und starken Mädchen mit roten Haaren. Ob sie denn auch mal Geschichten über Mädchen wie sie erzählen könne, habe sie gefragt. Und die Mutter habe geantwortet: „Aber es gibt doch überhaupt keine schwarzen Heldinnen!“ No Black Heroes? Nein, Know Black Heroes – also: kenne Schwarze Heldinnen und Helden! – das setzt Mable Preach in ihrer wunderbaren Arbeit im Ballhof Zwei der Mehrheitsmeinung entgegen.