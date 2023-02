﻿Künstler und Kritiker: Die Geschichte eines schwierigen Verhältnisses

Hannover. Das Verhältnis zwischen Künstlern und Kritikern ist oft angespannt. Immer wieder liegen dabei die Nerven blank. Verglichen mit den großen Theaterskandalen des 19. Jahrhunderts, als unterschiedliche Meinungen zu künstlerischen Fragen öfter zu handfesten Auseinandersetzungen bis hin zu Massenschlägereien führten, hatte sich die Situation bis zur aktuellen Entgleisung von Marco Goecke an der Oper Hannover allerdings entspannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für größeres Aufsehen sorgte zuletzt 2006 der Schauspieler Thomas Lawinky, der dem Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier im Rahmen einer Mitmach-Inszenierung von Sebastian Hartmann am Schauspiel Frankfurt vor den Augen des Publikums den Spiralblock entriss: „Mal sehen, was der Kerl geschrieben hat“ und „Hau ab, du Arsch, verpiss dich“ waren Lawinkys Worte, die die Theatergeschichte überliefert hat. Stadelmaier gab danach zu Protokoll, er sei noch nie so beschmutzt, so beleidigt, so erniedrigt worden: „Und noch nie bin ich so traurig gewesen über das Theater.“

Arnold Schönberg malt den Kritiker

Weitaus raffinierter waren künstlerische Attacken, mit denen sich Ausführende gegen aus ihrer Sicht ungerechte Kritik an ihrer Arbeit zur Wehr setzten. Richard Strauss etwa hat in seine Tondichtung „Ein Heldenleben“ klingende Porträts eingebaut, die offenbar so treffend und verletzend waren, dass die betroffenen Kritiker juristische Konsequenzen gegen das Stück erwogen. Der Komponist Arnold Schönberg dagegen nutzte ein anderes künstlerisches Talent, um sich Luft zu schaffen: Er malte karikierende Porträts seiner ärgsten Kritiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Originell hat vor einiger Zeit auch das Schauspiel Hannover reagiert: Der damalige Intendant Lars-Ole Walburg reagierte auf die in dieser Publikation beharrlich vorgetragene Kritik am Einsatz von Theaternebel, indem er bei einer Pressekonferenz ein Double des Kritikers im Saal Platz nehmen lief, aus dessen Rucksack Nebel aufstieg.

Konsequenzen hatte allerdings nur der „Spiralblock-Skandal“ von 2006. Elisabeth Schweeger, die spätere Gründungsintendantin der Kunstfestspiele Herrenhausen, war damals die Theaterleiterin in Frankfurt und reagierte auf politischen Druck nach dem Vorfall – sie entließ Thomas Lawinky aus dem Ensemble.