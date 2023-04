﻿Auf zur Klimax: De Staat in der Faust-60er-Jahre-Halle

Hannover. Mit einem sperrigen Lied ein Konzert zu beginnen, ist eine schlaue Idee. Die Songs, die danach folgen, sind dann immer wie Honig für die Ohren. Die Männer von De Staat aus den Niederlanden sind nicht nur schlau, sie kennen sich auch mit Spannungsbögen aus. „Look at Me“ ist ihr strenger Opener, „Danger“ schleicht sich gleich darauf mit Melodie und Groove in die Herzen ihres Publikums.

In der 60er-Jahre Halle auf dem Faust-Gelände sind knapp 250 Fans der Band aus Nijmegen versammelt. Sie haben De Staat letztmals im September 2022 als Support für Biffy Clyro in der Swiss-Life-Hall gesehen oder bei einem der vorangegangenen Club-Konzerte. Das ergibt die spontane Umfrage von der Bühne aus, und die Fans finden es „geil“ – sagt zumindest der Kerl in der ersten Reihe, dem Sänger Torre Florim plötzlich sein Mikrofon für einen Kommentar hinhält.

Wer ist hier der Boss?

Die Hardcore-Fans schaukeln und schütteln sich, Florim gibt von Takt eins an alles. De Staat wurden 2006 von ihm gegründet. Er ist ein besonderer Frontmann und der wesentliche Komponist des Quintetts. Und auch wenn der Fünfer hin und wieder an Bands wie Talking Heads und funkige Performer wie Prince erinnert, große Happen an Northern Soul und Indie-Disco anbietet, so sind sie eigentlich schwer in eine Schublade einzuordnen. Tatsache ist, dass sie viel mit Dynamiken und musikalischer Hinhaltetaktik arbeiten: sie ziehen und strecken die Songparts, lassen die Zuhörer und Zuhörerinnen warten, bevor sie sich gemeinsam mit ihnen in ihre musikalische Klimax stürzen.

„Running Backwards Into The Future“ überrascht mit Popcharme und könnte eine Option für das Mainstreamradio sein, das neue Lied „One Day“ schreit ebenfalls nach Formatradio. Der Klang im Club ist exzellent, Frontmann Florim lenkt die Performance im grauen Anzug und mit strengem, wie leicht irrem Blick; seine dünnen Haare sind hart nach hinten gegelt. Er taktet die Musik, nicht umgekehrt, er ist der Boss seiner Songs.

Volle Punktzahl fürs Publikum

Fun-Lieder wie „Pikachu“ durchbrechen die Ernsthaftigkeit mit einem herrlich albernen Boyband-Tanz, und neben im September 2022 besticht Keyboarder und Zweitsänger Rocco Hueting mit schräger Persönlichkeit und echter Handwerkskunst. Doch ihre Musik dem Genre Alternative Rock zuzuordnen, hieße zu kurz zu springen: Synthesizer und ein Moog-Keyboard zeugen von musikalischer Expertise, und ihre Klänge beweisen es. Die volle Punktzahl gibt es ebenfalls für das Publikum: Selten hat man so eine positive, glückliche und friedliche Meute erlebt.

Ihr Circle of Death, das frenetische Laufen im Kreis, erinnert eher an ein Kinderkarussell mit ausgelassenen Gästen als an den bösen Knochenbrecher-Run bei Metal-Konzerten. Begeisterung steht über 90 Minuten Show, und die Zugaben „Witch Doctor“ und „Kitty Kitty“ bilden einen so wilden wie krönenden Abschluss. Viel Beifall und Freude echot zurück.