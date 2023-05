﻿So war das Konzert von Schiller in der Swiss Life Hall

1500 Fans

Die Synthesizer machen hier die Musik: Schiller begeistert in der Swiss Life Hall.

Er steht wie eingemauert zwischen einer Batterie von Synthesizern: Schiller war in der Swiss Life Hall zu Gast, brachte seine Hits wie „Das Glockenspiel“ und „Dancing in the Dark“. Und hatte überraschende Klänge im Gepäck.

