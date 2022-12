﻿Die frohe Botschaft: Terry Hoax spielen im Capitol

Hannover. Die frohe Botschaft steht hinten an der Bühne: „Happy Times are Waiting“ verkündet ein Banner. Die guten Zeiten können kommen, und sie beginnen hier im Capitol, mit dem traditionellen Jahresabschlusskonzert von Terry Hoax. „Terry Christmas“ heißt es, und 900 Menschen wird ganz warm ums Herz und auch sonst.

Die hannoversche Band gibt es seit 34 Jahren. Von den Gründungsmitgliedern ist nur noch Sänger Oliver Perau übrig geblieben. Der größte Hit, das Depeche-Mode-Cover „Policy of Truth“, kam 1992 heraus und lief damals bei MTV (für Nachgeborene: so etwas wie Youtube als Fernsehen) rauf und runter. Und das jüngste Album, „Thrill“, ist auch schon fünf Jahre alt.

Klingt nach Nostalgieschau mit Träne im Knopfloch, ist es aber nicht. Perau, Marcus Wichary und Jens Gallmeyer an den Gitarren, Kai Schiering am Bass und Hachy Hachmeister am Schlagzeug liefern eine perfekte Rockshow im Hier und Jetzt. So gut eingespielte Bands sind selten.

Rockepen und psychedelische Soli

Publikumschöre vom ersten Lied an, „Gonna sing a Song for you". Kurz später geht Perau erstmals auf Tuchfühlung mit den Fans und singt im Publikum. Schiering tanzt, wie es Bassisten eher nicht zu tun pflegen, Gallmeyer, stoische Miene, Schalk im Nacken, schnipst nach jedem Song ein neues Plektron in den Saal, und Wichary und Hachmeister liefern das Fundament.

Stoische Miene: Jens Gallmeyer an der Gitarre. © Quelle: Elena Richert

Wucht und Melodie, krachige Gitarren und Ohrwurm-Refrains von „Inbetween“ über „Touch the Sky“ bis „Waterland“. Hymnen wie „Live all“ und besagtes „Happy Times“ werden auch mal zu Zehn-Minuten-Rockepen ausgewalzt. Martin Wichary, der jüngere Bruder von Marcus und sein Vorgänger an der Gitarre, gesellt sich dazu und liefert psychedelische Soli.

Ein Gegenprogramm zur Welt da draußen

Die Töne sind nicht weihnachtlich, die Stimmung ist es. Viele Bandmitglieder eingeschlossen, haben den Nachwuchs mitgebracht. Es ist eine große heile Fanfamilie zum Fest der Liebe. Als „Gegenprogramm“ zur Welt da draußen möchte Perau das Konzert verstanden wissen: Man ist empathisch, singt zusammen – „und niemand schießt aufeinander“. Frieden ist möglich, und sei es im Kleinen.

Edwin Starrs „War“ flicht Perau ebenso in die Songs wie andere Gassenhauer von Westernhagens „Mit 18“ bis „Should I Stay or Should I Go“ in die Songs ein. Und über allem schwebt wie ein Schutzheiliger Jim Morrison von den Doors, definitiv eine der Inspirationsquellen der Band.

Perfekte Rockshow: Terry Hoax mit Oliver Perau (von rechts), Kai Schiering und Marcus Wichary im Capitol. © Quelle: Elena Richert

Und dann kommt ein Perau geflogen: Mit großem Anlauf springt er ins Publikum. Stagediving und Crowdsurfing müssen sein. Auch mit Erkältung. Auch mit 52 Jahren. Hinterher hüpft er zurück auf die Bühne, stellt fest „Ich habe Nasenbluten – wie cool“ und macht weiter. So geht Rock ’n’ Roll.

„Wir haben hier so oft gespielt, und es war jedes Mal etwas Besonderes“, sagt er irgendwann, und man kann nicht widersprechen. Nach zwei Stunden mit vier Zugaben geht ein Gruß raus an den jüngst verstorbenen Hannover-Mucker Dete Kuhlmann. Eine Himmelsbotschaft. Happy Times are Waiting - Terry hat’s gesagt.