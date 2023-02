﻿Wissenswertes über „Mauersegler“: Gastspiel im Theater an der Glocksee

Hannover. Der Mauersegler erinnert auf den ersten Blick an eine Schwalbe, ist mit ihr allerdings nicht verwandt. Im Flug erreicht der im Erhaltungszustand ungefährdete Vogel beeindruckende Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 111 Stundenkilometern. Und er kann noch viel mehr, nämlich Sehnsuchtszeichen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Buch „Die Mauersegler“ des in Hannover lebenden spanischen Autors Fernando Aramburu sagt die Hauptfigur Toni: „Je mehr ich von meinen Besitztümern abgebe, desto stärker wächst in mir das Gefühl von Leichtigkeit, von schwerelosem Aufstieg in die Lüfte bis hin zur ersehnten Verwandlung in einen Mauersegler“. Tonis Ziel ist die unbedingte Freiheit, die der Mauersegler: „Nie am Boden sein, nie einen anderen berühren.“

Die schöne Idee vom Fliegen

Nun hat sich ein zweiter Mauersegler von Hannover aus in die Sphären der Kunst erhoben. Die Idee dazu hatte die Schauspielerin Andrea Casabianchi. Zusammen mit der Trapezartistin Lisa Rinne erzählt auch sie von der Sehnsucht nach Freiheit, von der schönen Idee, fliegen zu können, um der Erdenschwere zu entrinnen. Allerdings können beide in dem von ihnen geschriebenen Stück „Der Mauersegler“ nicht so recht Flughöhe gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Inszenierung von Dennis Pörtner, der den Text ebenfalls mitgestaltet hat, reihen sich im Theater an der Glocksee lexikalische Vorträge über den Mauersegler, also über seine Fähigkeiten, monatelang in der Luft zu bleiben ohne landen zu müssen, und Visionen über die federleichte Weltflucht nur wie zufällig aneinander.

Einstein, Newton, Heiner Müller

Der 50-minütige Reigen hat zwar seine Höhepunkte, etwa wenn sich Casabianchi auf verzweifelt komische Weise ein absurdes Flugkostüm (Kostüm: Romina Medrano) anlegt, das vom Publikum über ein Seil in die Luft gehievt wird. Oder wenn sich Lisa Rinne die Trapezleiter hochschraubt und jäh wieder zum Boden stürzt, ohne ihn zu berühren.

Lesen Sie auch

Wenn aber immer wieder die Belehrung des Publikums anhebt, wenn Heiner Müller („ein schlauer Mensch“) zitiert wird, wenn Einstein und Newton herhalten müssen um zu zeigen, wer sich schon alles mit dem Träumen und dem Fliegen beschäftigt hat, ist das alles im Gestus der „Sesamstraße“ vorgetragen. Nur nicht so amüsant und erkenntnisreich. Der „Mauersegler“ im Theater an der Glocksee schwebt zwischen allem und allen, ist weder Theater für Kinder, an denen die Flut an Faktenhuberei vorbeigeht, noch ist es, wie angekündigt, ein „Versuch, zu zweit ein Vogel zu werden“. Das Stück ist ein Theater-Experiment, das gelandet ist, bevor es hat abheben können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Vorstellungen sind am 15., 17. und 18. Februar, jeweils um 19 Uhr im Theater an der Glocksee.