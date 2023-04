﻿So wird das Konzert von Lina Larissa Strahl in Hannover

Neulich in Hannover: Lina Larissa Strahl hat bei Saturn am Ernst-August-Platz ihre neue Platte vorgestell und Autogramme gegeben.

Frau Strahl, vor Kurzem ist Ihr neues Album erschienen, nun gehen Sie damit auf Tour. Wie aufregend ist das Ganze?

Sehr! Wir sind noch total in den Planungen, und ich denke, wir werden es auch noch bis zum Tag vorm Tourstart sein. Wenn nicht sogar bis zu dem Tag selbst (lacht). Man denkt ja oft, es ist ausreichend Zeit, aber ich weiß immer irgendwie, dass das nicht stimmt. Gewisse Änderungen kommen spontan dazu, dann ist Umdenken erfordert. Und auch wenn ich es vielleicht nicht bis ins letzte Detail machen müsste, habe ich sehr große Lust, mich in die Themen reinzufuchsen. So kann ich selbst gestalten, wie ich es haben will. Am Ende steht halt auch Lina vorne dran.

Brandneues Album: „24/1“ von Lina Larissa Strahl. © Quelle: BMG

Was für eine Show haben Sie diesmal in petto?

Ohne zu viel zu verraten: Das Bühnenbild wird sehr schön. Ansonsten stelle ich mein neues Album vor, spiele auch ältere Songs. Ich nehme die Fans mit auf eine stimmungsvolle musikalische Reise, teils laut und teils sehr leise. Mit der Platte beginnt für mich eine neue Ära. Die letzte Tour ist schon vier Jahre her, der Unterschied wird sich bemerkbar machen. Für mich ist es eine sehr emotionale Geschichte.

Tourauftakt zu Hause in Hannover im Capitol

Vielleicht einmal mehr, wenn Sie bestimmte Leute im Publikum erspähen. Haben Sie eine Ahnung, wer aus Ihrer Heimatstadt im Capitol dabei sein wird?

Auf jeden Fall Freunde und Familie, vielleicht sogar jemand aus der Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass Lehrerinnen und Lehrer kommen. Hannover ist und bleibt als Heimat immer etwas Besonderes.

Sommer 2016: Lina Larissa Strahl tritt erstmals im Capitol auf. © Quelle: Michael Wallmüller

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Hannover-Konzert?

Oh Gott, ja. Das war 2016. Ich war so derbe aufgeregt und das Capitol ausverkauft. Die Location ist wirklich besonders und hat mega Kultfaktor. Auch für meine Familie war das ein riesengroßes Ding.

Dabei ging es Ihnen gesundheitlich gar nicht gut, oder?

Ich war ziemlich krank, hatte hohes Fieber, das Ganze stand auf der Kippe. Irgendwann habe ich mir aber gesagt, Lina, let‘s go und durchgezogen. Es war richtig toll, und trotz der Anstrengung hat mich der Adrenalinkick auf der Bühne gehalten. Der Auftritt wird mir für immer in Erinnerung bleiben.

Lina Larissa Strahl *15. Dezember 1997 in Hannover. Sie wächst in der Region Hannover auf und nimmt noch während der Schulzeit beim Kika-Wettbewerb „Dein Song“ teil, gewinnt die Show im Jahr 2013 ihrem Song „Freakin’ Out“. Daraufhin ist sie unter anderem in der Fernsehshow „tv total“ zu sehen. Mit „Richtig gehört“ folgt die zweite Single. Beim Casting für den Kinofilm „Bibi & Tina“ erhält sie im gleichen Jahr eine der Hauptrollen, schließlich spielt sie in vier Filmen die Hexe Bibi Blocksberg. 2016 erscheint ihr erstes Album „Official“, im Jahr darauf folgt „Ego“, 2018 bringt sie „R3bellin“ auf den Markt. 2019 nimmt sie an der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ teil, 2022 kommt der Film „Alle für Ella“ mit ihr in der Hauptrolle in die Kinos. Strahl lebt mit ihrem Freund, dem Sänger und Schauspieler Tilman Pörzgen (29), und Hündin Ivlie in Hamburg. Mit „Kleine Wölfin by Lina“ betreibt sie mittlerweile auch einen Onlineshop mit Hundeartikeln. www.lina-official.de.mc

„24/1“ ist ein besonderer Titel – was hat es damit auf sich?

Es bedeutet 24 Stunden, ein Tag. Hört man das Album von vorne mit „Lost Kids“ bis hinten zu „Freunde oder mehr“ durch, merkt man, dass zeitlich ein Tag bespielt wird. Die Platte fängt früh morgens an und hört tief in der Nacht auf. In 24 Stunden gehe ich mit 12 Songs durch meine Erfahrungen und Gefühlswelten. Es ist ein melancholischer Rückblick. Für mich selbst habe ich gelernt, dass das Album gewisse Dinge beleuchtet, ganz gleich, wie alt man gerade ist. Ob 15, 25 oder 45 – die Zukunft ist immer ungewiss, man grübelt, man zweifelt. Unsicherheiten und bestimmte Päckchen tragen wir wohl immer mit uns herum.

Machen Streamingdienste wie Spotify so einen Erzählstrang nicht kaputt, wenn man so durchs Album springen kann?

Das kann man zwar, aber ich finde es nicht schlimm. Das Gute ist, dass mein Album trotzdem funktioniert. Ursprünglich hatte ich sogar den Plan, die Singles chronologisch zu veröffentlichen, was sich als utopisch erwiesen hat (lacht). Ich glaube, dass diese Plattformen was Tolles haben, einem mit Glück Reichweite verschaffen. Und durch Spotify hat wirklich jeder Zugang zu Musik, was schön ist. Auf der anderen Seite machen diese Anbieter das physikalische Geschäft kaputt. Ich kaufe mir von meinen Lieblingskünstlerinnen und -künstlern immer noch etwas zum Anfassen und habe meine eigenen Fanboxen mit viel Liebe und Liebe zum Detail kreiert. Alles in allem eröffnet es Chancen, aber auch den Konkurrenzkampf.

Es ist jetzt genau 10 Jahre her, dass Sie bei Kika mit dem Format „Dein Song“ Popstar-Luft geschnuppert haben. Damals haben Sie gesagt, dass Sie mit Adele, Bruno Mars oder Cro zusammenarbeiten wollen würden. Und heute?

Das mit Adele hat sich geändert. Auch wenn ich immer noch finde, dass sie eine coole Sängerin ist. Bruno Mars geht immer noch, da würde ich nicht Nein sagen (lacht). Und mit Cro habe ich sogar mal zwei Worte gewechselt, nach wie vor ist er ein cooler deutscher Künstler. Und dann ist da noch Zara Larsson …

Nämlich?

Die finde ich super! Im September spielen wir auf dem Lollapalooza in Berlin. Auf dem Plakat stehen schon mal beide Namen drauf, das hat mein inneres, kleineres, jüngeres Ich sehr glücklich gemacht. Vielleicht treten wir sogar auf derselben Bühne auf! 2017 habe ich sie mal interviewt und ihr mein Album mit den Worten „Kannst Du ja im Tourbus hören“ in die Hand gedrückt (lacht).

Zehn Jahre her: Lina Larissa Strahl (links) gewinnt die Kika-Castingshow „Dein Song“, ihre Patin und Sängerin Mieze Katz von der Band Mia freut sich mit. © Quelle: Henning Kaiser

Ihre Mentorin bei „Dein Song“ war Sängerin Mieze Katz von der Band Mia. Haben Sie noch Kontakt?

Wenn überhaupt, dann nur sporadisch. Es verläuft sich. Aber ich bin mir sicher, wir hätten unseren Spaß, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen würden.

Ist längst Geschichte: Trotzdem hat Lina Larissa Strahl (links) aus der „Bibi und Tina“-Zeit noch viele Fans. © Quelle: dpa

Schon länger sind Sie nicht mehr in den „Bibi & Tina“-Filmen zu sehen. Löst sich der Stempel so langsam?

Es rutscht immer mehr in den Hintergrund, weg wird es aber nie sein. Ich liebe die Zeit. Es war die beste meines Lebens, in der ich so viele tolle Leute kennengelernt habe. Ohne die Filme wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber als Lina ist schon schwierig. Es gibt Häme gegenüber Leuten, die die Filme mögen. Aber hey, Haters gonna hate (Hater werden hassen, die Redaktion). Für Menschen Teil der Kindheit gewesen zu sein, ist ein extrem schöner Gedanke. Ich habe früher selbst „Hannah Montana“ mit Miley Cyrus oder Sendungen mit Selena Gomez geguckt. 15 Jahre später sind sie immer noch super prägende Personen und Idole. Wenn ich das für andere sein kann – toll!

„Beide Leidenschaften vereinen“

Ist Schauspielerei überhaupt noch ein Thema?

Ja, auf jeden Fall! Nach „Alle für Ella“ werde ich weiter schauen, was noch geht. Jetzt bin ich ganz krass im Musiktunnel – mein Herz schlägt für die Musik –, bin aber dem Schauspiel gegenüber offen und freue mich, wenn ich Castings besuchen kann. Ich muss schlichtweg fokussieren. So ein Album ist wie ein Baby, das auf die Welt kommt. Gleiches gilt für einen Film. Perfekt ist, beide Leidenschaften zu vereinen.