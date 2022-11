﻿Philosophisches Musical: „Sofies Welt“ am Theater für Niedersachsen in Hildesheim

Der Roman „Sofies Welt“ des Norwegers Jostein Gaarder war ein Welterfolg. Am Theater für Niedersachsen in Hildesheim gibt es die Geschichte von Sofie, die kluge Fragen zur Philosophie stellt, nun als Musical.

Hildesheim. Der Roman „Sofies Welt“ des Norwegers Jostein Gaarder wurde vor gut 30 Jahren ein Welterfolg. Kein Wunder. Denn er führte auch Erwachsene mit den Augen einer Heranwachsenden in die Welt der europäischen Philosophie und Geistesgeschichte. In mehr als 60 Sprachen wurde übersetzt, wie sich die 14- Jährige Sofie, selbst eine Romanfigur, durch Nachdenken und das Stellen von Grundsatzfragen weiterentwickelt. Und aus ihrem bisherigen Dasein herauswächst.

Gaarders Buch wurde breit vermarktet, ein Theaterstück, ein Brettspiel, ein Hörbuch und ein Musical folgten. Jetzt hatte das Buch als Musical in Hildesheim Premiere. Das Theater für Niedersachsen nahm sich der philosophischen Spurensuche an. Trotz dreier krankheitsbedingter Ausfälle kurz vor der Premiere bringt das von Pascale-Sabine Chevroton angeleitete Ensemble das Stück sicher zum furiosen Finale, das an „Alice im Wunderland“ erinnert. Schon weil Alberto Knox, ein Zauberer, der die junge Sofie durch die Welt der Dichter und Philosophen führt, einen Zylinder trägt wie Johnny Depp als der verrückte Hutmacher. Raphael Dörr gibt ihn mit Charme und Anmut und, was wichtig ist, mit kraftvoller Stimme.

Katharina Wollmann als Sofie. © Quelle: Tim Müller

Charmant und gleichzeitig etwas nassforsch ist Katharina Wollmann als Sofie, herzerfrischend deren Freundin Jorunn (Lucia Bernadas Cavallini), die es eher auf Jungs als auf gedankliche Spaziergänge abgesehen hat. Ihr Schiebetanz mit den Boys zählt zu den frischesten Einlagen beim Ritt durch die Geistesgeschichte. Die Erwartung, tatsächlich etwas halbwegs Tiefgründiges aus der Welt der Philosophen zu erfahren, sollte indes niemand hegen.

Das Publikum ist begeistert

Dafür reicht die Zitatenkanonade mit Plato, gregorianisch rappenden Mönchen oder einem allzu sehr selbstverliebt auftretenden Descartes nicht. Aber die Slapsticks bieten beste Unterhaltung. Wie auch der Einfall, dass Sofie es ist, die erst Shakespeare auf die Sprünge hilft. Auch Hildegard von Bingen hatten wir uns längst nicht so radikal vorgestellt. Dass der anfangs eher etwas schleppend beginnende Abend allmählich kräftig aufrauscht, liegt nicht zuletzt an der von Andreas Unsicker am Keybord geleiteten Band. Das Premierenpublikum in Hildesheim ist begeistert.

Die nächsten Vorstellungen: am 27. November und am 4. Dezember im Theater für Niedersachsen in Hildesheim.

Von Michael B. Berger