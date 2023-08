Junge Musik bei den „Sommernächten im Gartentheater“ in Hannover-Herrenhausen: Die Schweizer Sängerin Joya Marleen und der in Hannover wohnende Sänger und Songwriter Michèl von Wussow finden einen ganz besonderen Kontakt zu ihrem Publikum.

Hannover. Ein Sommerabend ohne Regen. Ohne Pfützen vor der Bühne. Ohne Konzertbesucher mit Regenschirm. Stattdessen: Das Publikum sitzt entspannt auf seinen Stühlen oder den Tribünenstufen. Einige wenige plauschen an den Stehtischen direkt vor der Bühne. Die goldenen Figuren am Rand strahlen in der Abendsonne. Es ist genau so, wie wir uns vorstellen, wie es sein muss, wenn ein Konzert im Rahmen der „Sommernächte im Gartentheater“ in Herrenhausen ansteht. Und das zudem verspricht: „Spannende junge Musik zwischen Ostsee und den Alpen“. Diese wird repräsentiert von der 20-jährigen Schweizer Sängerin Joya Marleen und dem gebürtigen Hamburger und in Hannover wohnenden Sänger und Songwriter Michèl von Wussow.