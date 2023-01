﻿Sonja Anders wird 2025 Intendantin des Hamburger Thalia Theaters

Hannover. Es hätte durchaus noch ein bisschen weitergehen können in Hannover. Anfang Juli erst hatte der Aufsichtsrat den Vertrag von Schauspielintendantin Sonja Anders (und auch den ihrer Kollegin Laura Berman vom Opernhaus) um weitere fünf Jahre bis ins Jahr 2029 verlängert. Doch nun kommt es anders. Sonja Anders wird bereits zum Ende der Spielzeit 2024/2025 ihre Intendanz in Hannover aufgeben. Dann wechselt sie nach Hamburg und wird Intendantin des Thalia Theaters. Am Mittwochmorgen hat der Aufsichtsrat des Thalia Theaters unter dem Vorsitz des Kultursenators Carsten Brosda den Vertrag mit ihr unterzeichnet.

„Ich habe mir noch einmal eine neue Herausforderung gewünscht“, begründet Sonja Anders ihre Entscheidung für das Thalia Theater, „und freue mich auf die neue Aufgabe und über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird.“

Rückkehr nach Hamburg

Der Wechsel nach Hamburg ist für Sonja Anders in doppelter Hinsicht auch eine Rückkehr. Sie wurde in Hamburg geboren, und sie war bereits unter dem Intendanten Ulrich Khuon von 2001 an erst Dramaturgin, dann Chefdramaturgin am Thalia Theater. Mit Khuon (der vor seiner Zeit in Hamburg Intendant in Hannover war) ging sie 2009 als Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin nach Berlin ans Deutsche Theater. 2019 trat sie die dann ihre Intendanz in Hannover an.

Von 2025 an in Hamburg: Sonja Anders. © Quelle: Katrin Kutter

Schwerer Start: Kurz nach dem Amtsantritt kommt Corona

Hier hatte sie es schwer gehabt, richtig durchzustarten. Denn kurz nach ihrem Antritt als Intendantin kamen die Schließungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Großartige Möglichkeiten, die Theaterwelt auf ihr neues Ensemble aufmerksam zu machen, hatte sie im ersten Jahr nach dem Antritt ihrer Intendanz nicht.

Trotzdem schaffte sie es, dass Produktionen aus Hannover zu Festivals (wie dem Berliner Theatertreffen, dem Heidelberger Stückemarkt, den „Autor:innentheatertagen Berlin“ oder den Mülheimer Theatertagen) eingeladen wurden, es gab eine Nominierung für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“, vielversprechende Koproduktionen (etwa mit den Ruhrfestspielen oder den Salzburger Festspielen) sowie in jüngster Zeit auch wieder steigende Auslastungszahlen.

„Wir haben hier in Hannover noch viel vor“

„Unsere Arbeit beginnt gerade, Früchte zu tragen. Die werden wir gemeinsam ernten“, sagt Sonja Anders in einer Stellungnahme zum Abschied von Hannover, und sie sagt auch: „Wir haben hier in Hannover noch viel vor in den kommenden Jahren.“

Trotz der Vertragsverlängerung vor einem halben Jahr (die sie in eine Position gebracht hatte, aus der man sich gut für eine weitere Intendanz empfehlen kann), kommt ihr Abschied von Hannover nicht übereilt. Es bleibt ausreichend Zeit, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Leitung des Schauspielhauses zu suchen. Sonja Anders hofft, dass die Übergabe der Intendanz an ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger genauso „gut und kooperativ“ verlaufen möge wie die Übergabe der Intendanz von ihrem Vorgänger Lars-Ole Walburg 2019 an sie verlaufen war.