Sommer, Sonne, 25 Grad: Die Playlist mit Hannover-Songs fürs Chillen auf der Wiese

Hannover. „Die So-ho-honne brennt sich in meinen Schädel. Ich find’s so geil, wie ich leide“ – Textauszug aus dem Song „Alles Scheiße“ der hannoverschen Sängerin Serpentin alias Johanna Kaiser. Hallo, Ambivalenz, du bist so 2023!

Wie ist denn das jetzt, wenn es 25 Grad oder wärmer ist? Schlechtes Gewissen, Protest und fürs Klima im Schatten festkleben? Oder raus auf die Wiese, pralle Sonne, chillen und Musik aus der Bluetoth-Box anschmeißen? Für beides können Nachwuchsmusikerinnen und -musiker jedenfalls den Soundtrack liefern. Einige davon sind echte Gute-Laune-Tracks. Andere haben Awareness ganz allgemein oder besonders fürs Klima als zentrales Thema – besonders die vom fabelhaften Hannover-Sampler „No Music on a Dead Planet“ von der Aktion „Culture Declares Emergency“.

Hier ist unsere Playlist mit frischen und frischtesten Songs aus Hannover (oder wenigstens mit maßgeblicher Hannover-Beteiligung) für den Sommer. Gut 70 Songs, die meisten davon eher von Newcomern und Geheimtipps. Die wenigsten davon muss man kennen, viele davon sollte man kennen. Bei einigen davon wird unten erklärt, warum sie gerade jetzt in der Stadt und später vielleicht weit darüber hinaus eine Rolle spielen.

Haben Sie die Spotify-App auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer? Dann einfach das Spotify-Symbol oben rechts im Player-Widget antippen, um die Playlist in der App zu öffnen. Ansonsten können Sie direkt auf dieser Seite immerhin jeweils eine Vorschau von mehreren Sekunden jedes Songs hören.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind besonders im Fokus

Hertzcasper alias Sängerin Hannah Röger erobert als Newcomerin gerade Hannovers Bühnen ihr Publikum - und bald auch darüber hinaus? © Quelle: Volker Wiedersheim

Hertzcasper alias Hannah Röger ist eine bemerkenswerte Newcomerin auf Hannovers Bühnen. Die aus Neckarsulm zum Studium nach Hannover gezogene Sängerin ist umtriebig und viel auf Hannovers Bühnen unterwegs. Mit Songs, die sich im Genrespektrum zwischen Hip-Hop, Pop und Indie-New-Soul bewegen, und einer starken Band liefert sie energiegeladene Shows ab. Gerade erst hat sie beim Christopher Street Day auf dem Opernplatz gesungen. Auf der Fête de la Musique am 21 Juni tritt sie gleich zweimal auf, am späten Nachmittag auf der „Women in Music“-Bühne am Steintor und um 20 Uhr an der VHS in der Altstadt. Ein Highlight verspricht zudem der Auftritt bei den Sommernächten im Gartentheater in Herrenhausen am 20. August (zusammen mit Margarita and the Boys und The Planetoids, die ebenfalls auf dieser Playlist vertreten sind).

Songen vom Urlaub in der Toskana: Die Ottolien-Brüder Leonard (li.) und Jonas. © Quelle: Sarah Pernt (Archiv)

Ein besonderes Bruder-Paar sind Leonard und Jonas Ottolien. Beide mit großem musikalischem Talent und Songwriter-Finesse beschenkt ist der eine (leonard) eher Singer-Songwriter, der andere (Jonas) Rapper und Beat-Bastler. Zusammen liefern sie regelmäßig starke Shows ab, und ihre Lieder über die Liebe, das Leben und kleinstädtische Miniaturen haben Refrains, die auf den zweiten Blick immer schlauer als auf den ersten sind und die man immer gleich mitsingen möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue EP erscheint demnächst: Die Cellistin und Singer-Songwriterin Rabea Bollmann beim HAZ-Benefiz im Theater am Küchengarten. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Rabea (den Nachnamen Bollmann lässt sie als Künstlerin weg) ist nicht nur eine grandios talentierte Singer-Songwriterin, sondern auch Cellistin und Looper-Artistin, die im Alleingang mit ihrem Echo-Pedalen komplexe, zuweilen fast orchestrale Klangschichtungen um ihren Gesang herum konstruiert. „Kingdom“ ist der Song auf dieser Playlist, und er ist Vorbote einer neuen EP mit vier oder fünf Songs, die irgendwann später in diesem Jahr erscheint – eine fantastische Künstlerin!

Tudo Azul zeigt, das Brazil Jazz auch aus Hannover kommen kann. © Quelle: Clemens Heidrich

Was passiert, wenn sich ein deutscher Schlagzeuger in eine singende Ballerina aus Brasilien verliebt? Genau: Tudo Azul. Gerade hat diese Band (etliche Musiker kommen aus der Jazzecke der Musikhochschule, international renommierte Gäste sind ebenfalls dabei) ihr einfach mit dem Bandnamen betiteltes Album veröffentlicht. Schlagzeuger und Komponist Chris Wirtz ist der treibende Kopf hinter allem und hat eine Kollektion von Songs produziert, die Hannover zumindest musikalisch auf die Landkarte Braziliens zeichnet. Der Song auf dieser Playlist, „Tico Tico no Fuba“, ist ein Klassiker des Brazil Jazz von 1917. Und wie gut der sich gehalten hat! Man hört ihm sein Alter von 106 Jahren überhaupt nicht an. Der Song flirrt und fliegt wie der darin besungene Vogel: „Die Morgenammer im Maismehl“.

Gehören weitere Songs aus Hannover aus jüngerer Zeit mit auf diese Playlist? Dann gern ein Hinweis an den Autor per E-Mail hier.

