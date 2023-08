﻿Sonnenaufgang in Herrenhausen: Eine Lesung im Gartentheater

Hannover. Was passiert eigentlich in den Herrenhäuser Gärten am allerfrühesten Morgen, wenn die Nachtigall nicht mehr singt und die Lerche noch nicht zu singen begonnen hat? Singen hier überhaupt Vögel? Ist unberührt alles noch schöner als zu den Tageszeiten, wenn die Touristen staunend durch den Barockgarten flanieren? Einmal im Jahr, zu den „Sommernächten im Gartentheater“, laden die Herrenhäuser Gärten dazu ein, das selber herauszufinden. Dann öffnet das Gartentheater mit seinen selbst in der Morgendämmerung schon golden um die Wette strahlenden Skulpturen bereits um 4.30 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut dreihundert Besucherinnen und Besucher hatten diesmal die Chance, als hätte es einen Zeitsprung gegeben, den Sonnenaufgang wie zu Zeiten des Barock zu erleben, begleitet von einer Lesung. Das Gartentheater würde auch 500 Gäste aufnehmen können, aber dann wäre die Logistik überfordert, denn alle Gäste werden nach der Lesung zu Kaffee, Tee und Franzbrötchen oder einem Croissant eingeladen. Und natürlich wollen alle gern gleichzeitig in den Genuss kommen.

Glänzende Aussichten: Sonnenaufgang im Gartentheater Herrenhausen. © Quelle: Jonas Dengler

Pünktlich um 5 Uhr begann der in Hannover ausgebildete Schauspieler und Sprecher Justin Hibbeler mit seiner Lesung, begleitet von dem leisen Rauschen der Schnellstraße hinter den Gärten. Und, wenig überraschend, weder Nachtigall noch Lerche sangen, manchmal summte dafür eine vereinzelte Mücke. Aber wer lässt sich davon schon ablenken, wenn es um ein Erlebnis dieser Kategorie geht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesung auf der Parkbank

Justin Hibbeler saß für seine Lesung auf einer Parkbank, die weit vorne auf der Bühne platziert wurde. Zu erkennen war er nur schemenhaft, dafür war es noch zu dämmerig, aber mit Unterstützung von Kunstlicht konnte er seine lautsprecherverstärkte Lesung beginnen, die eine morbide Mondgeschichte von Oskar Panizza bereithielt, wie auch anzüglich Gereimtes von Kurt Tucholsky, Kurzweiliges von Christian Morgenstern und Lyrisches von Heinrich Heine.

Frühmorgens in den Herrenhäuser Gärten: Noch steht der Nebel über den Beeten. © Quelle: Frank Kurzhals

Einige kurze Sätze aus dem Gilgameschepos, dem vermutlich ersten schriftlich überlieferten Sonnenaufgang der Geschichte, durften ebenfalls nicht fehlen. Mit jedem rezitierten Gedicht wurde es heller. Gedankenversunkene Musik wurde zwischen den Texten eingespielt. Der ein oder andere morgendliche Versprecher begleitete die Lesung. Es war eben für alle sehr früh.

„Na, sind sie schon wach?“

Immer wieder blickte das Publikum nach hinten, denn da stieg die Sonne auf, zartrosa leuchteten die Wolken, das Gold der Skulpturen begann zu changieren, und dann kam von Justin Hibbeler ein abruptes „Guten Morgen. Na, sind sie schon wach?“. Gefolgt von einer Empfehlung Thomas Manns, die er am 23. März 1954 in sein Tagebuch geschrieben hatte. „Ging nach dem Frühstück wieder zu Bette“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Sicher nicht die schlechteste Idee, aber jetzt war erstmal Frühstückszeit an Stehtischen im Herrenhäuser Garten, begleitet von sich gerade auflösendem Hochnebel über den Beeten. Auch eine Form von Poesie, die sogar ganz ohne Literatur auskommt.

HAZ