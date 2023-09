Sozialtickets für Tour von Konstantin Wecker

Hannover. Für den Liedermacher Konstantin Wecker ist Kultur ein Menschenrecht. Deshalb startet er mit seinem Tourveranstalter Meistersinger Konzerte und dem gemeinnützigen Verein InSight e.V. die Initiative „Kultur für alle“. Sie bieten 1700 kostenlose „Sozialtickets“ für Weckers Deutschlandtour „Utopia 2.0“ an, die am 5. Oktober 2023 startet.

Alle Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, müssen nur eine E-Mail an sozialticket@wecker.de schicken und schreiben, für welches Konzert in welcher Stadt sie ein Sozialticket erhalten wollen (die Armutsgrenze liegt derzeit bei etwa 1150 Euro im Monat für eine Person, mit einem Kind bei etwa 1500 Euro und bei Paaren bei etwa 1600 Euro). Am 21. Oktober tritt Wecker im Theater am Aegi in Hannover auf. Regulär kosten die Karten 56,95 bis 92,60 Euro.

