﻿Alles so schön bunt hier: Deichkind auf der Expo-Plaza

Hannover. Es bleibt trocken auf der Expo-Plaza. Vermutlich hätte man aber auch die angedrohten schweren Gewitter noch als weitere Metaebene verstanden, eine von ganz oben. Feuchtfröhlich genug ist es ja auch, die übliche Eskalation eines Deichkind-Konzerts. „Neues vom Dauerzustand“ halt – so heißt ja auch das neue Album.

Pure Oberfläche und Mysterium zugleich sind die drei Hamburger, die sich Kryptik Joe, Porky und La Perla (der Mann hinter den Kulissen) nennen und live als Kollektiv auftreten. Anfangs verbergen sie sich noch hinter einem Vorhang, pure Projektionsfläche, ein Schattenspiel, und als der fällt, folgt eine Maske nach der anderen. Pyramidenköpfe und absurde Kostüme, tanzende Kulissen und irre Ideen. Es ist mehr Performance als Popkonzert. Live gehören Deichkind zum Spektakulärsten, was die deutsche Musik zu bieten hat, inhaltlich aber auch.

Druckbetankung mit Ideen

„99 Bierkanister“ zum Start – „Achtung, alle Hände hoch“, gerne doch: „Sklavenhändler, Haider, Klum / Schmutz und Schnaps und Schweinehund“, alle schon mal abgewatscht. „So’ne Musik“ und „Geradeaus“ kommen gleich hinterher – es ist der Auftakt einer Druckbetankung mit Ideen. Nicht wenige der 10.000 Menschen auf der Plaza begnügen sich freilich auch mit Getränken.

Tanzende Kulissen: Deichkind auf der Expo-Plaza. © Quelle: Foto: Christian Behrens

Sei’s drum. Diese postmodernen Possenreißer sind subversiv genug, dass immer etwas hängen bleibt. Songtitel wie „Leider geil“, „Bück dich hoch“ (dargeboten mit einer sehr hübschen Bürostuhl-Choreografie) und „Arbeit nervt“ sind zu geflügelten Worten geworden, Bonmots, um sie auf T-Shirts zu drucken, sich hinter die Stirn zu tätowieren, Kinder danach zu benennen. Futter für Kopf und Augen, Bässe für den Bauch.

Berufsjugend trainiert für Musical

Auf dem neuen Album sind sie ein wenig ernster geworden, wobei der Begriff „ernst“ im Deichkind-Kosmos stets mit Vorsicht zu genießen ist. „Auch im Bentley wird geweint“ stellen sie fest und vergällen damit den armen Reichen das schönste Selbstmitleid. Kryptik Joe tritt dabei zum Rodeoritt auf einer überdimensionierten roten Gucci-Tasche an. „In der Natur“ geht an die Großstadt-Hipster, „Kids in meinem Alter“ an die eigene Vergänglichkeit.

Diskurspop: 10.000 Menschen feiern Deichkind auf der Expo-Plaza. © Quelle: Foto: Christian Behrens

Der Überforderung in Krisenzeiten begegnen sie mit kreativem Chaos, das freilich von vorne bis hinten durchgetaktet ist. Berufsjugend trainiert für Musical. Wahrscheinlich würde das noch in Jahrzehnten funktionieren, mit immer neuen Protagonisten.

Das ist schon eine Menge in einer Zeit, in der die Infantilisierung der Gesellschaft weiter voranschreitet und just die Technoversion eines „Bibi & Tina“-Lieds, „Mädchen auf dem Pferd“ von Luca-Dante Spadafaro, Niklas Dee und Octivian, zum Sommerhit des Jahres erkoren wurde. „Niveau Weshalb Warum“ fragen stattdessen Deichkind, und man muss ihnen dankbar dafür sein.

„Kein Bier für Nazis“

Alles so schön bunt hier, und alles passiert zugleich. Deichkind sind selbstreferenziell und selbstironisch, haben die „Bude voll People“ und bieten ihnen „Richtig gutes Zeug“. Kapitalismuskritik und Karneval ist die Disco-Dialektik der Aufklärung, gewandet in Hip-Hop, Techno und Elektropunk. Die Masse wogt, die Masse feiert. Natürlich geht’s auf dem Schlauchboot über die Publikumsköpfe, natürlich rollt bei „Roll das Fass rein“ ein solches mittenmang. Im XXL-Format. Und dabei weht eine Fahne. „Kein Bier für Nazis“ steht darauf.

„Für ein weltweites Miteinander! Gegen alte Machtstrukturen!“, fordern sie. Hawaiihemd tanzt neben Wacken-Shirt, Kapitänsmütze neben Cowboyhut. Deichkind-Konzerte sind ein Kollektiv- und ein Erweckungserlebnis, mit „Krawall und Remmidemmi“, der unvermeidlichen Zugabe, als Konsens. Yippie Yippie Yeah – manchmal reicht das.

