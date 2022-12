﻿Spiele, die Sie sich zu Weihnachten schenken können

Hannover. Spiele zu Weihnachten zu verschenken, ist in Familien ebenso Tradition wie der geschmückte Baum und das Festtagsessen. Wir stellen die wichtigsten preisgekrönten Spiele dieses Jahres vor und einige empfehlenswerte Neuerscheinungen, mit denen Sie Freude und gemeinsame Zeit schenken können. Expertentipp: schon vorher die Regeln lernen, damit es gleich losgehen kann.

Für packende Duelle

Was ist das? Die Nekromantin holt mächtige Figuren ins Spiel zurück. Die Regisseurin bestärkt von der Seitenlinie aus alle Mitglieder ihrer Filmcrew. Und das regenbogenfarbige Maskottchen des Verlags belohnt größtmögliche Diversität. Eine ziemlich bunte Runde hat sich in „Challengers!“ versammelt, dem neuen Spiel von 1 More Time Games.

Der junge Wiener Verlag hatte schon mit seinem Debüt „Riftforce“ im Frühjahr 2022 einen echten Hit gelandet: ein Kartenduell für zwei Personen mit einfachem Regeleinstieg und sehr diverser Besetzung – 1 More Time Games gehörte zu den ersten Verlagen, die einen Berater für kulturelle Sensibilität engagierten. Trendsetter. Mit „Challengers!“ setzen sie noch einen drauf.

Viel los: „Challengers!“. © Quelle: Handout/Verlage

Wie spielt es sich? Mousepad-Matten sind hier die Schauplätze von Duellen. Mit einem kleinen Satz an Charakterkarten startet man, zieht zufällig nach und muss mit den ausgespielten Werten die offenliegende Karte des Gegenübers übertrumpfen. Diese Karte wandert nun an die Seitenlinie, die „Bank“. Ein Duell endet, wenn man keine Karten mehr nachziehen kann oder die eigene Bank voll ist.

Das für sich wäre banal. Aber in einer Partie „Challengers!“ werden sieben Duelle nacheinander ausgefochten, mit bis zu acht Teilnehmenden, also vier Paarungen, parallel. Und nach jedem einzelnen wechselt man Sitzplatz und Gegenüber. Darüber gibt ein sogenannter Turnierplan Auskunft. Bei ungrader Teilnehmerzahl springt ein Bot, ein neutrales Kartendeck ein.

Und: Zwischen den Duellen kann man sein Deck verbessern, um eine Karte oder zwei aus einer Auswahl von höchstens zehn. Und hier bekommt „Challengers!“ seine Würze: Man möchte möglichst mächtige Karten, also welche mit hohem Wert, haben. Man möchte möglichst gleiche Karten haben, weil man die übereinander auf der Bank ablegen kann und sie darum platzsparender sind. Man möchte Karten haben, die untereinander in Wechselwirkung treten. Mikroentscheidungen entfalten größtmögliche Wirkung.

Parallele Duelle: Der Aufbau von „Challengers!“. © Quelle: Christian Behrens

Was taugt es? „Challengers!“ ist rasant: Ein Duell dauert fünf bis zehn Minuten, eine Partei etwa eine Stunde. Aber in diese Zeit haben die Autoren alles komprimiert, was Deckbauspiele ausmachen, sonst aber mit einem deutlich höheren Regelaufwand. Im Nu kommt hier ein echtes Turniergefühl auf – je mehr Menschen mitspielen, umso stärker.

Johannes Krenner, Markus Slawitscheck: „Challengers!“. 1 More Time Games/Z-Man Games (Vertrieb: Asmodee), für eine bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 46 Euro.

Für viele

Was ist das? Darf es mal etwas turbulenter sein? Haben Sie eine Spielrunde, die etwas größer ist? Dann sollten Sie „Lautsalat“ in Ohrenschein nehmen.

Turbulent: „Lautsalat“. © Quelle: Handout/Verlage

Wie spielt es sich? Anfangs zehn Begriffe, später mehr, liegen aus. Je einen davon müssen alle Teilnehmenden darstellen, mit Geräuschen, gerne laut und gleichzeitig. Wörter, Lautmalereien und Gesang sind nicht erlaubt. Aber man kann die Umgebung mit einbeziehen – wohl dem, der darstellen soll, dass er sich den Zeh angestoßen hat, und ein Tischbein parat hat, gegen das er treten kann. Ein sogenannter Lauscher, der wegen einer Pappbrille nichts sehen kann, muss den Lärm filtern und den Krach korrekt zuordnen.

Was taugt es? Der Untertitel „... wenn ein Drache im Gewitter Tennis spielt“ trifft es gut: „Lautsalat“ ist ein großes Lautdurcheinander – aber eben auch ein großer Spaß.

Hjalmar Hach, Lorenzo Silva: „Lautsalat“. Schmidt, für drei bis sieben Personen ab acht Jahren, etwa 32 Euro.

Für Heranwachsende

Was ist das? Es gibt ein Alter, in dem Kinder leicht für das analoge Spiel verloren gehen. Aus dem Kinderspiel wachsen sie heraus; die Themen klassischer Familienspiele interessieren sie nicht. Also fangen sie an zu daddeln, auf Handy, PC oder Konsole. Manche Spiele aber schaffen es, die Lücke zu schließen. „Minecraft: Heroes of the Village“ könnte eines sein.

Wie spielt es sich? Ein Dorf wird von den bösen Illager bedroht. Unsere Helden – alle mit tierischen Begleitern, die unterschiedliche Fähigkeiten haben – können die Bösewichter abwehren, wenn sie es gemeinsam schaffen, rechtzeitig drei Gebäude zu errichten.

Nur echt mit Klötzchen: “Minecraft: Heroes of the Village“. © Quelle: Handout/Verlage

Dazu müssen sie neue Landschaftsplättchen entdecken, Rohstoffe in einem Beutel sammeln und glücklich wieder daraus ziehen und würfelnd mit Monstern ringen. Alles wird in der quadratisch-praktisch-guten Optik präsentiert, die das „Minecraft“-Computerspiel zu einem ausgewachsenen Phänomen macht.

Was taugt es? Ravensburger hat eine ganze Reihe sehr ordentlicher Spiele unter der zugkräftigen „Minecraft“-Lizenz veröffentlicht. „Heroes of the Village“ ist ein relativ konventioneller Vertreter eines Genres, das man „Dungeon Crawler“ nennt: Landschaften entdecken, Dinge einsammeln, Gegner bekämpfen – aber mit dem ganz besonderen Klötzchencharme der Videospielvorlage.

Christian Fiore, Knut Happel: „Minecraft: Heroes of the Village“. Ravensburger, für zwei bis vier Personen ab sieben Jahren, etwa 35 Euro.

Für Kinder

Was ist das? Kleine Geister treiben Schabernack im Foyer von „Hotel Geisterschreck“ und vergessen dabei die Zeit. Als die ersten Gäste kommen, müssen sie schnell und unerkannt verschwinden.

Wie spielt es sich? Kleine Plastikmöbel stehen auf dem Spielplan. Dahinter verstecken sich die Geisterfiguren, während sie kartengesteuert versuchen, die andere Seite zu erreichen. Doch am Ende jeder Runde, bewegt sich ein Schlüsselloch, ebenfalls ein Aufsteller, am Spielfeldrand. Da wird durchgelugt – und alle Geister, die nun noch zu sehen sind, müssen zurück auf Start.

Versteckspiel: „Hotel Geisterschreck“. © Quelle: Handout/Verlage

Was taugt es? Genau gucken, genau überlegen, Sichtlinien vorhersagen – „Hotel Geisterschreck“ ist ein wunderbar anschauliches Spiel, das vom Verlag unbegreiflicherweise erst ab einem Alter von acht Jahren empfohlen wird – schon pfiffige Fünf- und Sechsjährige können hier locker mitmischen und erleben bei aller Turbulenz und Schadenfreude eine kleine Achtsamkeitsschule.

Phil Vizearro, Amine Rahmani: „Hotel Geisterschreck“. Letheia/Vertrieb: Asmodee, für zwei bis vier Personen, etwa 32 Euro.

Für Kenner

Was ist das? Viel hat sich ja nicht geändert im Jahr 2200. Der Energiebedarf ist groß, der Verbrauch auch. Um neue Quellen zu erschließen, muss ohne Rücksicht auf Verluste immer mehr Land gewonnen werden. Nur dass in dem Spiel, das davon erzählt, ein namensgebendes „Council of Shadows“ überwacht, was vier hoch technisierte Zivilisationen in den Weiten des Weltalls so treiben.

Ja, hier geht es um Kolonialismus und Ausbeutung, in einem Science-Fiction-Kontext zwar und in keinem historischen. Man kann das problematisch finden, und das Kulturgut Spiel ist eigentlich weiter – Alea, beziehungsweise Ravensburger, Verlag auch von „Council of Shadows“, hat unlängst mit viel Aufwand und kultureller Beratung seinen kolonialen Klassiker „Puerto Rico“ sensibel überarbeitet hat. Wem die fantastische Verpackung genügt, um über das Thema hinwegzusehen, der sollte einen Blick auf dieses Kennerspiel riskieren. Mechanisch ist es das wert.

Wie spielt es sich? „Council of Shadows“ verbindet moderne Mechanismen wie Deckbau, Arbeitereinsatz und Gebietskontrolle mit einer originellen Wertung. Alles, was man tut, muss mit Aktionskarten geplant werden. Das Deck, aus dem man sie zieht, muss erweitert werden. Jede Aktion kostet Energie; manch eine gewinnt auch welche. Beides wird auf zwei Skalen, die rund um das poppig bunte Spielfeld laufen, abgetragen. Hat jemand zum dritten Mal auf der Energieleiste die Verbrauchsleiste überholt, endet die Partie. Bei jedem Mal davor gewährt das Council seine Gunst in Form von einzigartigen Boni.

Poppige Grafik: „Council of Shadows“. © Quelle: Handout/Verlage

Das Geschehen ist komplex, wird aber durch eine sehr klare Bildsprache illustriert. Was möglich ist, kann jederzeit auf dem eigenen Sichtschirm abgelesen werden, was darüber hinwegsehen lässt, dass er für seinen eigentlichen Zweck – die Blickdichte – viel zu schmal ist. Hier plant man seine Aktionen, baut durch Käufe seinen Optionen aus, dringt immer weiter ins All vor, besiedelt Planet und schürft dort nach Energieträgern, ein spannender Wettlauf um Punkte. Zwei Module erweitern das Geschehen noch optional durch besondere Anführer und Raumstationen.

Was taugt es? „Council of Shadows“ ist im Guten wie im Schlechten ein Paradebeispiel für das, was weltweit als „German Games“ bekannt wurde. Fein austarierte Mechanismen stehen einer großen Laxheit bei der thematischen Einkleidung gegenüber. Es wirkt ein wenig wie ein Letztes seiner Art – ein spielerisch sehr reizvolles.

Martin Kallenborn, Jochen Scherer: „Council of Shadows“. Alea/Ravensburger, für eine bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 50 Euro.

Für alle

Seit 1979 vergibt eine Kritikerjury die Auszeichnung „Spiel des Jahres“, und in vielen Familien gehört seitdem der aktuelle Preisträger auf den Gabentisch. Es hat sich herumgesprochen, dass es sich dabei um Titel handelt, die bei niedriger Einstiegshürde viel Tiefe bieten – die Jury hat es sich zum Auftrag gemacht, möglichst viele Menschen zum Spielen zu bewegen.

Der diesjährige Preisträger, „Cascadia“ von Randy Flynn (Kosmos, für eine bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 35 Euro), ist in dieser Hinsicht ein ideales Weihnachtsgeschenk: ein Legespiel, bei dem Lebensräume erschlossen und – in einer zweiten Ebene – Tiere angesiedelt werden. Die Regeln sind in nicht einmal zehn Minuten verstanden. Unterschiedliche Wertungsmechanismen garantieren Abwechslung.

„Kinderspiel des Jahres 2022“ wurde Jens-Peter Schliemanns und Bernhard Webers actionreicher „Zauberberg“ (Amigo, für eine bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 36 Euro). Es funktioniert fast wie ein Murmelbahn: Zauberlehrlinge müssen mithilfe von kugelförmigen Irrlichtern schnellstmöglich ins Tal gebracht werden.

An Menschen, die mit dem „Spiel des Jahres“ aufgewachsen und schon etwas geübter sind im Erlernen von Regeln, richtet sich das „Kennerspiel des Jahres“. Das ist diesmal Aske Christiansens „Living Forest“ (Pegasus Spiele, für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 40 Euro). Hier droht ein fantastischer Wald zu brennen, was es zu verhindern gilt. Drei unterschiedliche Siegbedingungen ermöglichen von Beginn an unterschiedliche Taktiken. Wie raffiniert „Living Forest“ ist, erschließt sich aber oft erst nach vielen Partien.

Die zweitwichtigste Auszeichnung der Branche nach dem „Spiel des Jahres“ ist der Deutsche Spielepreis. Hier wählt das Publikum – oft ein sehr kenntnisreiches aus Vielspielern und anderen Experten – seine Lieblingstitel. Entsprechend anspruchsvoll sind oft die Sieger.

Das gilt besonders für den diesjährigen Preisträger, Mathias Wigges „Arche Nova“ (Feuerland, für eine bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 65 Euro). Hier wird mit vielen Feinheiten ein artgerechter Zoo simuliert, spielerisch grandios, aber definitiv für Fortgeschrittene.

Und auch der Deutsche Kinderspiele-Preis richtet sich an Experten, junge Experten: Wolfgang Warschs „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ (Schmidt, für zwei bis vier Personen ab sechs Jahren, etwa 30 Euro) ist ein raffinierter tierischer Wettlauf.